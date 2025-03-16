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《幾米男孩》吳念真獻聲！　團長林智偉感謝：天上掉下來的禮物

記者蕭采薇／台北報導

FOCASA馬戲團15周年大作《幾米男孩的100次勇敢》，15日於雲門劇場舉行90分鐘彩排，搶先向媒體大幅展示成果。全劇亮點無數，幾米繪本搬上舞台、林懷民擔任導演，FOCASA出動近200名人員。吳念真更是特別獻聲錄製「觀眾演前須知」，讓團長林智偉非常感謝。

▲《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》將幾米畫本結合馬戲團演出。（圖／FOCASA提供）

吳念真溫暖親切的聲音在雲門劇場響起，提醒觀眾要抓緊時間先上廁所，因為「節目太精彩，你會捨不得離開座位」十分驚喜。FOCASA團長林智偉說，跟林懷民和幾米的聯手創作一樣，吳念真獻聲相挺也是「天上掉下來的禮物」讓他感動萬分。吳念真說，之所以答應用聲音參與，是因為「非常佩服這批年輕人的勇敢和奮鬥！」

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▲《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》高潮迭起。（圖／FOCASA提供）

90分鐘的《幾米男孩的100次勇敢》高潮迭起。幾米畫作的投影美不勝收，林懷民導演功力高超，節奏緊密流暢地展現他以往作品從未有過的輕鬆與歡樂。而年輕演員樸素勇敢的特質，更是交換一個眼神就把自己交給伙伴，翻撲飛翔起來。

▲《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》導演林懷民、FOCASA團長林智偉。（圖／FOCASA提供）

無懼的奮鬥貫穿這齣講述被家長嚴厲管教，被同儕霸凌的少年努力成長的故事，巧妙地以特技的展示推動劇情。在盲女的安慰，小丑的教導下，從堅忍倒立100秒開始，學習翻滾；從笨拙的掉球開始，耐心學習，在庾澄慶《再試一下》的歌聲裡，學會拋球展技，甚至攀登疊椅，步步高升，觀眾一路屏息緊張，最後為他成功在半空中倒立的成就擊掌喝采。

▲《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲林懷民跨界編作馬戲，選用了特技表演罕用的音樂，讓演出充滿張力。（圖／FOCASA提供）
 
林懷民跨界編作馬戲，選用了特技表演罕用的音樂，讓演出充滿張力。FOCASA馬戲團曾在26個國家，100多個城市演出，獲得熱烈好評，《幾米男孩的100次勇敢》是團隊15週年的大作，總共出動台前幕後200位工作人員，籌製耗時近半年，目前正緊鑼密鼓的在台南水交社大草地上搭建一座七層樓高的馬戲帳篷，3月28日起至4月20日，推出27場公演。

▲《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》展現林懷民以往作品中，從未有過的輕鬆與歡樂。（圖／FOCASA提供）

 

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