記者潘慧中／綜合報導
58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。她14日便在社群網站坦言，領40萬就被銀行請來警察盤問，現場所有人都在看，讓她好尷尬，「有史以來第一次遇到這種…。」
▲胡文英透露領40萬被警察盤問。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）
胡文英當下準備在銀行領取40萬現金時，馬上被銀行專員詢問資金用途，回答一連串問題的過程中，專員數次進房間請示主管，最後被告知要請警方到場問話。
等了約十分鐘，兩名警察抵達現場後，胡文英再度被詢問了同樣的問題，並勸她要小心詐騙集團。隨後，她還被要求填寫表單，提供姓名、住址與電話，「只不過領40萬，讓我等最少40分鐘，後面的拍攝都來不及了。」
▲胡文英被影響到後續的拍攝進度。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）
胡文英本來想先行離開，但銀行專員告知「可以離開，但錢不能領出來」，這讓她相當無奈，「這到底是什麼道理？有史以來第一次遇到這種…我就問我的臉看起來像是容易被詐騙的人嗎？到底在開什麼玩笑…我在別家銀行領超過100萬也沒有遇過這樣的情況。」儘管如此，她仍相當表揚該銀行的應對機制，「也許因此防堵了許多詐騙行為。」
胡文英IG全文：
領40萬就被銀行請警察關注盤問
一開始銀行專員問我為何領40萬
我回覆之後又一連串問題
專員進進出出房間二三次問主管
結果出來和我說要找警察過來
我問他為何
專員跟我說警察會關懷問話
等了莫約十分鐘二位警察過來盤問關心
又是同樣的問題，問了一輪
不斷地勸誡我不要上詐騙集團的騙等等
最後還填寫了一個表單
檢查我的身分證
填寫住址.電話.姓名
好仔細的員警
不愧是人民保母
只不過領40萬
讓我等最少40分鐘
後面的拍攝都來不及了
更令我覺得好笑的是，原本不想等員警過來
趕時間想先離開
銀行專員跟我說可以喔
但我的錢不能領出來
這到底是什麼道理
有史以來第一次遇到這種…
我就問
我的臉看起來像是容易被詐騙的人嗎
到底在開什麼玩笑
而且整個銀行的人都在看，超尷尬的
恨不得有動就鑽下去
我在別家銀行領超過100萬也沒有遇過這樣的情況
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