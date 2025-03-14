前主播談金秀賢改口認愛　喊話家寧：該道歉就快道歉！

記者王靖淳／綜合報導

韓星金秀賢今（14）日發聲明坦承曾與已故女星金賽綸交往，並強調彼此交往時間是2019年夏天到2020年秋天，當時金賽綸已成年，消息曝光後引發熱議，就連前主播蕭彤雯都在臉書發文談論此事，最後更在文末喊話網紅眾量級家寧一家：「到現在還不出面道歉，是根本放棄？完全不打算止血了嗎？該道歉就要快點道歉。」

▲蕭彤雯發文談金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯在文中評論，金秀賢從否認交往金賽綸到發聲認愛的危機處理方式，她認為，若已經看到證據，就別再硬拗否認，拖著不回應絕對更慘，「要否認也要挑沒辦法證明的部分（雖然很氣但這是真的），如何認錯與道歉？學問很大。」

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蕭彤雯指出，今天早上9點她在節目中提到，金秀賢的經紀公司計劃在下週才正式對外回應，但隨著外界的憤怒和懷疑不斷擴大，加上無限放大解讀金秀賢過去的言行，她認為此舉實在不智，「這個滾雪球效應之大，是你難以想像的。」

▲金秀賢認愛金賽綸。（圖／翻攝自Instagram）

蕭彤雯提到，在她節目結束不久後就看到金秀賢經紀公司發布的聲明，她認為這份聲明是試圖澄清外界的疑問，並為自己辯護，「通常這類事件的澄清聲明、可能會引來的『挑某些事來解釋的避重就輕批評』，他們確實盡可能的避開。」

至於外界質疑兩人交往的時間點，蕭彤雯表示金秀賢經紀公司強調，照片中的衣服是2019年推出，且照片原始數據顯示是2020年拍攝。為此她認為就算這些是事實，恐怕也無法證明兩人在2016到2019年沒交往，「除非有人再拿出更早之前的證據，一樣是信者恆信、不信者恆不信。只是試圖導向違法這點，我一開始就說是難成立的，私人感情永遠無法證明何者為真？因為其中一方已經不在人世。」