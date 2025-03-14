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樂天女神情人節脫了！解放比基尼「超巨上圍外露」壯壯小丁被看光

記者潘慧中／綜合報導

壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，之前證實加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」，成為首位台灣啦啦隊外援成員，令粉絲又驚又喜。近日更讓人眼睛為之一亮的是，她在14日白色情人節這天送上一系列的比基尼福利照，吸引上千人朝聖按讚！

▲▼壯壯。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

▲▼壯壯。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

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▲▼壯壯。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

▲壯壯情人節放送福利。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

照片中，可以看到壯壯身穿火紅色比基尼，相當映襯她的膚色。帶有荷葉邊的細節設計，並以抽繩綁帶增添俏麗感，完美襯托出豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

▲▼壯壯。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

▲▼壯壯。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

▲▼壯壯。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

▲壯壯解放比基尼。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

壯壯的下半身則搭配同色系高腰泳褲，展現纖細腰線與修長雙腿，一轉身宛如丁字褲的剪裁，完全包不住蜜桃臀型。她將一朵紅花別在耳際，剛好與比基尼的顏色相呼應。

▲▼壯壯。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

▲▼壯壯。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

▲▼壯壯。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

▲壯壯辣露好身材。（圖／翻攝自Facebook／ula_shen_）

事實上，壯壯曾透露每週會去上3次健身課，靠運動和克制飲食來維持身材，「我無法迎合所有所有人的喜好，但在我能努力的情況下，我絕對敬業地面對我每一個工作，做好該做的身材管理。」她雖然偶爾還是會覺得自己不完美，但已經學會溫柔接納自己，也很愛惜家人給的健康身體。

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壯壯, 樂天桃猿啦啦隊團長

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