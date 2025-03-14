金秀賢聲明「完整全文翻譯」！　公司3重點反擊：被推上審判台

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢近期被爆料曾與已故女星金賽綸交往，且遭質疑開始交往時女方仍是未成年，形象大傷，對此金秀賢的經紀公司今（14日）稍早發佈聲明，證實2人確實曾經交往，但強調當時女方已成年，同時澄清沒有「逼還債」、反擊對方「曝光私生活」，直言對方是將金秀賢「推上輿論的審判台」。

▲金秀賢不斷被爆與已故女星金賽綸親密照。（圖／翻攝自YouTube）



金秀賢經紀公司Gold Medalist聲明全文：

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大家好，這裡是Gold Medalist。

我們將發佈關於近期《縱橫研究所》（以下簡稱《縱研》）報導內容的金秀賢先生聲明。Gold Medalist 先前已表示，將基於能夠駁斥縱研報導的確鑿證據，於下週內發佈聲明。

然而，今日凌晨，金秀賢先生的心理狀態突然變得極度不安，公司已採取措施確保他能夠獲得充分的安定與休息。在縱研的報導發表後，部分輿論指責金秀賢先生應對逝者的突然離世負責，這使他陷入極大的困惑與痛苦。此外，在12 日《縱研》的節目播出後，有人持相機的車輛從公司正門對面及停車場徘徊至深夜，13 日中午也有人持相機在公司周圍徘徊，這一系列行為對金秀賢先生造成了持續的心理壓力。

因此，我們緊急發佈聲明以澄清主要爭議點，懇請大家理解。即便這與我們原先的計畫有所不同，但此事的緊迫性凌駕於一切，因此即使有不足之處，也必須儘早發佈聲明。

謝謝大家。

►關於金秀賢與金賽綸的戀愛傳聞

金秀賢先生與金賽綸小姐自 2019 年夏天至 2020 年秋天交往，當時金賽綸小姐已是成年人。關於「金秀賢先生曾與未成年時期的金賽綸小姐交往」的指控並不屬實。

金賽綸小姐於 2024 年 3 月 24 日凌晨在 Instagram 限時動態公開的照片，以及 2025 年 3 月 11 日縱研節目中公開的照片，皆攝於 2020 年冬天，是兩人交往時的私密影像。當時金賽綸所穿的衣服是 2019 年 6 月某品牌發佈的款式，因此該照片不可能是 2016 年拍攝的。縱研聲稱該照片來自金賽綸小姐16 歲時的主張根本不可能成立。

此外，《縱研》於 2025 年 3 月 12 日公開的另一張照片，實際上是 2019 年 12 月 24 日聖誕夜兩人拍攝的影像。我們已取得該照片的原數據，3 月 13 日公開的照片也是同一天拍攝，可以從服裝一致性確認。《縱研》用來指控金秀賢先生與金賽綸小姐未成年時交往的所有照片，實際上都是金賽綸小姐成年後拍攝的。至於縱研反覆聲稱「2016 年拍攝的照片」，根本不存在，因為當時兩人並未交往。

至於金秀賢先生服役期間寫給金賽綸小姐的信件，這僅是他寫給親近朋友的普通信件。信件內容主要描述了他適應軍旅生活的狀況，並與其他親友分享軍中日常。「想念你」這類表達，在服兵役的軍人之間是很普遍的說法。然而，縱研卻斷章取義，將這些信件與金賽綸小姐成年後的照片並列，製造誤導，甚至將她公開使用的暱稱刻意曲解為兩人之間的特殊稱呼。

我們理解大眾對此事的討論與批評，作為公眾人物，金秀賢先生的私生活難免受到關注，甚至面臨嚴厲的審視。然而，《縱研》的報導導致許多錯誤信息與虛假事實不斷擴散，甚至有匿名人士在節目中自稱是金賽綸的家人，然而根據媒體報導，該人其實僅是金賽綸母親的熟人。在這樣不明確身份的情況下，《縱研》仍選擇公開資訊，甚至扭曲照片與事實，製造未經核實的謠言。

這起事件不僅對金秀賢先生，對金賽綸小姐的遺屬以及雙方的親友，都帶來了極大的痛苦。

▲金秀賢公司證實2人曾經交往。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）



►關於「金秀賢無視金賽綸的經濟困難」的指控

《縱研》的報導將金秀賢先生形塑為「將金賽綸逼上絕路的惡魔」。他們聲稱，Gold Medalist 因金賽綸的酒駕事故向她追討債務，並且金賽綸小姐曾向金秀賢求助卻遭到冷漠對待，該報導導致外界猜測，金賽綸小姐在走投無路下做了極端選擇。然而這並不是事實，當時 Gold Medalist其實已經代為清償了金賽綸小姐無法負擔的所有債務。

金賽綸小姐的酒駕事件導致她需支付各種違約金及賠償金，金額約為11.14 億韓元（約新台幣2524萬元）。在決定賠償金額的過程中，公司為減輕金賽綸小姐的負擔，盡可能地減少了賠償金額，之後則在金賽綸小姐多方努力償還之下，將剩餘的債務減少至約7億韓元（約新台幣1586萬元），其中包括公司受她委託，修復並出售她嚴重損壞的事故車輛，以抵銷部分損失，然而這卻被《縱研》的爆料者稱作是「公司偷了她的車」。

然而，儘管金賽綸小姐付出了努力，最終仍難以償還剩餘金額，據此公司判斷她已經沒有常換債務的能力，於 2023 年 12 月對債務進行了損失保障處理，如果調閱我方的2024年4月1日的財務報告，就會發現金賽綸小姐的債務全額應收款項，已經被以呆帳處理。然而在這個過程中，我方與金賽綸小姐仍須遵循法律程序，如果我方隨意為她承擔違約金，做出決策的公司主管可能會被視為向特定人士提供不法利益，因而面臨背信罪的控告。

另一方面，我們在2024年初接受財務審計時，必須決定如何處理對金賽綸小姐的債權。根據當時律師事務所及會計事務所的建議，如果我方在沒有做出任何追討行動的狀況下，就將該筆債務以呆帳處理，單方面免除債務，那麼將會造成公司的損失，相關人員也可能面臨背信的風險。這表示金賽綸小姐必須證明，她當時已經處於無法償還債務的破產狀態，為此必須確保我方有為了追討債務而付出努力。

這就是我們向金賽綸小姐寄送存證信函的原因，為了將她的債務以呆帳處理，也因為擔心她可能因債務減免而須支付贈與稅，我方必須證明我們並沒有任意放棄這筆債務。金賽綸小姐於2024年3月19日向金秀賢先生發送的訊息，就是在這樣的背景下完成的，當時我方必須透過寄送存證信函，來完成呆帳處理的流程。

綜合以上，金賽綸小姐的債務完全是她與Gold Medalist之間的問題，「金秀賢曾以私人名義借錢給金賽綸、之後突然想把錢要回來」等消息純屬臆測。金秀賢先生從未借錢給金賽綸小姐，也不曾要求她償還債務，並且他也沒有做出這項要求的資格。

當時已離開公司的金賽綸小姐，對於債務相關法律的理解不充分，因而傳訊息給不是債權人的金秀賢先生，然而他對於我方與金賽綸小姐之間的狀況卻完全不知情，當時2人已經分手了4年之久。金秀賢先生針對私訊內容詢問了公司，公司方面則告訴他：「看起來對方（金賽綸）因為對法律的理解不正確，而產生了誤會，在沒有專家確認的狀況下回覆她似乎是不合適的。」之後公司與法律專家一起聯絡了金賽綸小姐的經紀公司，傳達「為了消除誤會，友好地解決問題」的意圖，並說明了寄存證信函的用意。

事實上，Gold Medalist 一直在幫助金賽綸度過財務困難，並從未向她追討債務，更遑論將此事與她的離世扯上關係。

▲金秀賢、金賽綸過往戀情引爭議。（圖／翻攝自IG）



►未經當事人同意的私生活曝光，究竟為了誰？

成年後的照片被說成是 16 歲時拍攝的，逝者母親的熟人被稱為「姨母」，真相被刻意扭曲，毫無根據的指控被當成「事實」。

縱研用這樣的手法，將普通的財務文件與法律程序歪曲為「逼債」，再進一步塑造成影響逝者的「致命原因」，進而將金秀賢推上輿論的審判台。

金秀賢先生作為公眾人物，理解外界的關注與評論，但 私生活不應被肆意曝光，更不應成為惡意攻擊的工具。當媒體將扭曲的「事實」以最聳動的方式報導，真正受到傷害的，是當事人及其親友。這樣的行為，到底是為了揭露真相，還是為了滿足大眾的獵奇心理？

我們懇請大家對此事保持理性，避免輕信未經證實的資訊。