ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金秀賢當兵寄信：只是寫給好朋友　「很想妳」為軍中普遍說法

記者劉宜庭／綜合報導

金秀賢今（14日）透過公司發聲明，認愛已故女星金賽綸，但強調是在女方成年之後才交往，對於先前韓媒《橫豎研究所》爆料當兵寄送的情書一事也做出否認，強調僅是金秀賢當時與親近朋友分享軍旅日常的普通書信。

▲▼ 快訊／金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳！「肉麻示愛」全文曝光。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲金秀賢認愛金賽綸。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

先前，《橫豎研究所》12日爆料金秀賢在當兵時寫給當時就讀高二的金賽綸的情書，指出從信中可見金秀賢為金賽綸取了個暱稱「SeRoNeRo（새로네로）」、並深情告白「很想妳」。另外，金秀賢還發了許多在軍中的生活照，包括穿著軍服的照片，還有打點滴的樣子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist今透過聲明強調，金秀賢在服役期間所寫給金賽綸的信件，僅是他當時與親近友人分享軍旅日常的普通書信，信中內容多為他在軍中的適應情況，並無特殊含義：「信件內容主要描述了他適應軍旅生活的狀況，並與其他親友分享軍中日常。『想念你』這類表達，在服兵役的軍人之間是很普遍的說法。」

經紀公司不滿書信內容被斷章取義，將信件中的「想念你」等詞彙刻意誇大解讀，並與金賽綸成年後的照片並列呈現，試圖製造誤導性敘事。

▲▼ 快訊／金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳！「肉麻示愛」全文曝光。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲▼ 快訊／金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳！「肉麻示愛」全文曝光。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲金秀賢當兵寫信給當時高二的金賽綸。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

推薦閱讀

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

韓記者喊話金秀賢：再撒謊公開3震撼照片影音！證據衝擊所有曝光照

韓記者喊話金秀賢：再撒謊公開3震撼照片影音！證據衝擊所有曝光照

金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還

金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 洩金賽綸「咖啡廳打工」真實狀態！目擊者挨轟近2年…後悔沒做1事
  2. 「金秀賢為何改口認愛」內幕曝光！　公司喊冤：因為4年前早分手了
  3. Sandy被拍「人擠人搭藍線」！現蹤捷運一看到鏡頭…反應超Q：也算浪漫
  4. 柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億　公司急出面：整理立場中⋯
  5. 林俊傑6月台北大巨蛋確定了！　連唱2天「這些人可先買」8種票價公開
  6. 天雨樓梯滑「蔡阿嘎踩空摔到尾椎」！深夜宣布暫停拍片：40歲經不起摔
  7. 金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還
  8. 公司怒控「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　承認照片是真的：金秀賢反覆遭傷害
  9. 用AI撰文「周杰倫、黃曉明豪賭輸光46億」　造謠男落網
  10. 金秀賢聲明「完整全文翻譯」！　公司3重點反擊：被推上審判台

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366