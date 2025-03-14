金秀賢當兵寄信：只是寫給好朋友　「很想妳」為軍中普遍說法

記者劉宜庭／綜合報導

金秀賢今（14日）透過公司發聲明，認愛已故女星金賽綸，但強調是在女方成年之後才交往，對於先前韓媒《橫豎研究所》爆料當兵寄送的情書一事也做出否認，強調僅是金秀賢當時與親近朋友分享軍旅日常的普通書信。

▲金秀賢認愛金賽綸。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

先前，《橫豎研究所》12日爆料金秀賢在當兵時寫給當時就讀高二的金賽綸的情書，指出從信中可見金秀賢為金賽綸取了個暱稱「SeRoNeRo（새로네로）」、並深情告白「很想妳」。另外，金秀賢還發了許多在軍中的生活照，包括穿著軍服的照片，還有打點滴的樣子。

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對此，金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist今透過聲明強調，金秀賢在服役期間所寫給金賽綸的信件，僅是他當時與親近友人分享軍旅日常的普通書信，信中內容多為他在軍中的適應情況，並無特殊含義：「信件內容主要描述了他適應軍旅生活的狀況，並與其他親友分享軍中日常。『想念你』這類表達，在服兵役的軍人之間是很普遍的說法。」

經紀公司不滿書信內容被斷章取義，將信件中的「想念你」等詞彙刻意誇大解讀，並與金賽綸成年後的照片並列呈現，試圖製造誤導性敘事。

▲金秀賢當兵寫信給當時高二的金賽綸。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）