韓記者喊話金秀賢：再撒謊公開3震撼照片影音！證據衝擊所有曝光照

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男星金秀賢被YouTube頻道《橫豎研究所》大爆料，遭公開與已故女星金賽綸戀情照，同時陷入私生活爭議，出現脫粉潮。而他3度駁斥戀情，預告下周統一說明，爆料方喊話，若金秀賢下週的說法不符事實，「我真的會公開3張超勁爆的照片跟影片」。

▲金秀賢不斷被爆與已故女星金賽綸親密照。（圖／翻攝自YouTube）

《橫豎研究所》近日接連公開金秀賢與金賽綸過往的親密照，稱兩人秘戀6年，女方家屬指控金秀賢曾對金賽綸追討韓幣7億（約台幣1587萬元）的債務，導致女方崩潰走上絕路。

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對於女方相關人員指控，金秀賢所屬經紀公司Goldmedalist先前已兩度發表聲明，表示將對相關不實傳言採取法律行動。他透過公司昨日（13）發表第三次聲明，並強調：「對於長時間引發的疲憊感深感抱歉，這是為了避免持續報導，懇請諒解。」聲明提及「下周表明立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言。」

《橫豎研究所》昨日在YouTube發文回應，強調「如果只是一味地撒謊和狡辯，那麼……我們將公開三張真正震撼的照片和一段影片」，並形容這些證據的衝擊力，遠遠超過目前已經曝光的所有照片。更嗆「看他還能撒謊多久！」