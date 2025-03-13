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陳為民離婚23年「一年飛加拿大14次」原因曝！　認無熱情再追求對象

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐16》本周邀請到藝人陳為民擔任節目嘉賓，拜訪在嘉義經營理髮廳的加藤忠一家，在節目中大聊對於重機的共同愛好，以及對兒女的教育想法。得知受訪家庭加藤忠相當喜愛日本般若鬼的傳統信仰，見到理髮廳中擺飾般若鬼面具，便指著其下巴開玩笑說：「難怪你會想邀請我來，看到沒，我只差沒這個角而已，這個下巴也是我的下巴！」此話一出讓眾人忍不住哄堂大笑。

▲▼陳為民拜訪在嘉義經營理髮廳的加藤忠一家。（圖／公視提供）

▲▼陳為民拜訪在嘉義經營理髮廳的加藤忠一家。（圖／公視提供）

▲▼陳為民拜訪在嘉義經營理髮廳的加藤忠一家。（圖／公視提供）

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陳為民2002年與前妻離婚，兩人離婚後前妻帶著兒子移民至加拿大生活，剛移民第1年他就飛過去陪兒子14次，他表示：「因為很多的依靠是『你要在』，不一定要講話，也不一定需要幫忙，可是爸媽陪伴在身邊會差很多。」被問到對孩子的教養想法，他透露自己對兒子的管教最重視的便是「陪伴」。

▲▼陳為民拜訪在嘉義經營理髮廳的加藤忠一家。（圖／公視提供）

▲陳為民談及教育理念。（圖／公視提供）

看到受訪家庭和睦的模樣也讓陳為民感到相當羨慕，他分享對於愛情和建立家庭的想法，他表示：「到了我們這種年紀，就不會像年輕的時候這麼熱情，現在真的覺得你有更多的事情、人生的後半場要過」，還透露自己現在看到無論多漂亮的女生，也已經不會想再主動追求，還被開玩笑說：『現在都是女生主動追你了吧！』惹得陳為民笑得合不攏嘴。

 

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