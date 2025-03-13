賈永婕被攻擊又老又醜！霸氣PO「50歲中空全身照」真實體態全被拍

記者潘慧中／綜合報導

賈永婕2024年9月任職台北101董事長以來，始終是外界的關注焦點之外，也常變成箭靶無辜挨罵，最近還因此被攻擊「又老又醜」。然而，50歲的她不但沒有動怒，反而選擇以高EQ回應！

▲50歲的賈永婕身材維持得超好！（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕13日在臉書回應外界對她的負面評論，強調自己並不因年齡而感到受挫，反而認為50歲是一個充滿智慧與力量的階段。她表示，近期有人對她進行人身攻擊，稱她是「又老又醜的女人」，甚至留言要她「快點閉嘴」。對此，她幽默反擊：「拜託！我才50歲一點也不老好嗎？是成熟。」

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▲賈永婕的體態很勻稱。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕進一步強調，50歲是她認為最剛好的年紀，因為此時的她在人生各方面都更成熟，包括心智、膽識、處事態度、應對進退等。至於外貌批評，她則淡然回應：「那就真的看緣分、看個人的審美觀了。」她認為，真正值得追求的並非單純的「美麗」，而是內外兼具的「美力」。

▲▼賈永婕平常有維持運動的好習慣。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



最後，賈永婕透露現在的自己不僅身體充滿力量，內心也更堅定，這份「堅持的力量、勇敢的力量」讓她更加享受當下的狀態，還大方邀請評論她外表的網友5月一起挑戰馬拉松，展現出自信且正向的人生觀。