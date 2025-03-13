劉雨柔懷胎5個月「膀胱變除濕機」！半夜吐孕期困擾：真的懷疑人生

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，前陣子在大年初一無預警公開懷孕喜訊，如今已經有5個月的身孕。最近格外引起討論的是，她13日凌晨突然在社群網站吐露懷孕後的一大困擾，「真的懷疑人生」，掀起不少共鳴。

▲劉雨柔半夜吐露孕期困擾。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）



13日半夜近4點的時候，劉雨柔在Threads無奈地說，她可以接受半夜頻尿，「但誰可以告訴我，為什麼量還這麼多？！到底水從哪裡來～」，她感覺不只是因為膀胱被壓迫、空間變小的關係，「那到底為什麼還可以存這麼多仙女水！」

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▲劉雨柔半夜不但頻尿，尿量還很多。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔在留言區解釋，她睡前已經喝超少水了，未料半夜起床上廁所的量還是很多，讓她困惑到直呼懷疑人生，「到底膀胱是變成除濕機了嗎？！」

▲劉雨柔睡前已經喝超少水了。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）



事實上，劉雨柔因為患有肌腺症和多囊卵巢症候群，一度不敢妄想懷孕，只能寄望於幾年前凍存的卵子，並安慰自己可能需要透過人工受孕來實現當媽媽的夢想。然而驚喜的是，她在續完凍卵的保存時間後不久，竟然自然受孕了，讓她感慨地說「這也就是小花生『奇蹟』的由來」。

▲劉雨柔已經懷孕5個月了。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔Threads全文：

半夜頻尿我是接受了

但誰可以告訴我

為什麼量還這麼多？！

到底水從哪裡來～

不是只是膀胱被壓迫，空間變小

那到底為什麼還可以存這麼多仙女水