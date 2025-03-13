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李唯楓心疼挺Andy...批家寧：太超過！　揭他分手後真實內幕

記者蔡琛儀／台北報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，並坦承已失去控制辛苦經營10年頻道的權利，事件經過發酵，不但開戰前女友的影片點閱數相當可觀，個人頻道也突破百萬，創下最快頻道破百萬紀錄，目前家寧尚未發聲。今Andy友人李唯楓舉辦新歌〈幸福蹺蹺板〉記者會，也忍不住為Andy抱不平。

▲▼李唯楓全新單曲《幸福蹺蹺板》發布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼李唯楓心疼Andy。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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李唯楓說，去年底曾和Andy碰面吃過飯，當時Andy已經和家寧分手，他還和Andy說之後可以一起聊聊工作合作，即使當時已經不歡而散，但Andy完全沒有說過家寧任何壞話，坦言：「我覺得做人不要...尤其身為公眾人物，千萬不要做得太（超過），她父母好像沒有仔細思考過太多細節，目前看起來是有點太超過了一點。」李唯楓也表示：「當然他們一定有一起付出，但完全不讓他（指Andy）活下來，是很不好的事情。」

而李唯楓近日也透過IG私訊給Andy打氣，「我說加油，有需要什麼我們幫忙的都可以，我挺你。」由於他此次發片加入新公司「風暴國際」和波蜜結緣，因此他霸氣說：「你們可以說唯楓說要送波蜜果菜汁和新歌給他加油打氣！」表示只要自己和波蜜還有關係，「喝多少算我的，喝完來跟我請款。」

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Andy, 李唯楓, 家寧

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