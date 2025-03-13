眾量級的男上加男　打《傳說》被家寧爸報警！苦主還原現場

記者劉邠如／台北報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在2024年10月官宣分手，11日男方指控家寧一家人「整碗端去」，決裂互撕！而家寧的父親12日深夜報警，表示有人到自家工廠外騷擾，警方獲報到場發現，僅是一場誤會。

▲家寧爸昨天報警遭到搜擾。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

ETtoday記者聯繫上當時在現場的房仲，他低調表示不願再多說或接受露面採訪，希望記者僅就他脆上發文即可。但他仍委屈的表示，對於有媒體報導他「嗆」家寧爸，實在是誤會。

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他解釋，當天他和四位好友，要等另一位朋友12點下班，沒想到朋友卻遇上加班，四人不得已，只好在路邊開啟了熱門手遊《傳說對決》，一邊打遊戲，一邊消磨等人的無聊時光。

沒想到，這場熱血的遊戲對決才持續半個小時，竟是先引起了家寧爸的神經緊繃。而直到警察出現，四個人才知道「有人很不舒服」。但為了不讓警察為難，四個人也只好移動到旁邊的全家便利商店繼續「對決」！



▲深夜4人在工廠外徘徊，「眾量級」家寧父親報警。（圖／記者陳以昇翻攝）

顏先生表示，多年以前也曾看過「眾量級」影片，只是後來並未追隨，最近也沒有跟上這波熱潮，根本不知道昔日愛侶撕破臉鬧上版面，所以對於四個人僅路邊打手遊，卻讓警察大老遠跑過來，引發了這場風波，覺得實在很無奈。

他也強調，當時他第一時間發文寫的「只能說做賊心虛 +0老爸工廠旁邊跟朋友打傳說等朋友下班 直接報警哈哈哈 說我們網路霸凌？？？」其實只是因為覺得自己無辜，並沒有惡意或想要挑釁的意思，希望能澄清當時的誤會。

至於事發後他也大概了解了一下這件互撕新聞，問他覺得誰比較委屈？他也忍不住替男方抱不平「當然是男生！」