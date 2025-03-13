▲本聲優森久保祥太郎，遭中國手遊《原神》辭退！傳與「辱華」有關。（翻自X平台）



圖文／鏡週刊

中國遊戲開發商米哈遊推出的手遊《原神》，在本月12日於日文官方X平台上宣布，日本聲優森久保祥太郎，因為發生「種種原因」遭降板退出。此消息一出，隨即引發許多網友討論，現在更有消息指出，森久保疑似是踩到「辱華」紅線，曾出演聲援維吾爾人的朗讀劇，進而遭到中國封殺。

據悉森久保祥太郎原訂要為手遊《原神》的「伊法」角色配音，但《原神》在日本官方X平台上，發表聲明指出，因為「種種原因」導致森久保祥太郎辭演，並盼望玩家與各界能體諒。但此消息一出，引發眾多網友嘩然，因為森久保在近期並沒有負面新聞傳出，身體狀況也無恙，大家不懂為何他會被《原神》辭退。

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之後有網友猜測，可能是森久保在去年8月，曾出演一齣聲援維吾爾人的朗讀劇《冒著生命危險的證言》，踩到辱華紅線。再加上《原神》本來就是中國開發商的產品，因此森久保遭到強迫辭演。

此外，森久保過去也曾多次來台，6年前他曾為宣傳《劇場版 無敵鐵金剛/INFINITY》舉辦首場在台簽名會。去年2月也再度來台，參加台北國際動漫節，為《飆速宅男》舉行簽名會。



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