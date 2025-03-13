金賽綸早在2016年洩戀情！「521夫妻節放閃金秀賢」　粉絲淚崩：她是真心的

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生離世，巧的是，她選擇離開的那天恰好是金秀賢生日，離世後，家人曝光她與男方曾經交往的私照、情書等。從爆料節目釋出的情書內容，金秀賢以暱稱「새로네로」喊她，此暱稱也被網友挖出，她曾在2016年5月21日官宣戀情，當年16歲的她，在推特發文「새로네로」示愛金秀賢，只是當時並未被發現，如今卻讓粉絲淚崩直呼「她是真心的」。

▲金賽綸輕生當天，是金秀賢生日。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）



金賽綸曾在2016年5月21日於推特（現為X）發文，她綁著馬尾站在橋邊與美景合照，並寫下「새로네로」，當年她16歲臉蛋稚嫩、清純，正與金秀賢交往中，與男方寄出的情書暱稱不謀而合。

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▲賽綸早在2016年洩戀情，發文「새로네로」是金秀賢喊她的暱稱，521夫妻節放閃。（圖／翻攝自金賽綸X）



不僅如此，金賽綸選擇發文的日期5月21日為韓國的夫妻節日，含有二合為一的意義，夫妻會在此日出遊約會，享受婚後獨處時間，因此情侶檔或夫妻會特地選在5月21日放閃。她的發文日期別具意義，也讓粉絲淚崩回應「感受到她的情意」，9年前疑似早已官宣戀情。

▲金秀賢被挖出情書，他以「새로네로」稱呼金賽綸。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



針對《橫豎研究所》找到金賽綸阿姨的連日爆料，金秀賢公司13日3度否認戀情，並發聲：「為了導正事實、還有導正毫無根據的謠言，下週會拿出明確地證據對應並發表立場。」