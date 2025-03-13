周杰倫發聲了！親自推薦韓版《不能說秘密》　都敬秀上陣彈琴驚呆友人

記者吳睿慈／台北報導

天王周杰倫自編自導自演的純愛經典電影《不能說的·秘密》上映以來將屆滿18周年，韓版《給我一首琴的時間》邀請到人氣實力兼具的演員都敬秀、元眞兒、辛叡恩出演，即將於3月14日於台上映。他13日為電影宣傳，錄製打招呼影片，喊著「哈囉大家好，我是周杰倫，大家還記得《不能說的·秘密》嗎？」天王親自出動，邀請影迷走進影院支持。

▲▼周杰倫親自推薦韓版《不能說的·秘密》。（圖／網銀國際影視提供）



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周杰倫於13日為韓版電影《不能說的·秘密》錄製影片推薦，留著率性鬍子、以酷帥的面貌向影迷問好：「哈囉大家好，我是周杰倫，大家還記得《不能說的·秘密》嗎？《給我一首琴的時間》3月14日白色情人節全台上映，準備去看囉！」邀請粉絲走進戲院，感受這部奇幻浪漫經典的全新魅力。

韓版男主角都敬秀透露自己本身是原作《不能說的·秘密》的粉絲，坦承考慮接演和實際拍攝時，確實有感受到壓力，他說：「我個人認為，最終呈現的成果讓我非常滿意。這部片讓我有機會嘗試鋼琴演奏和一直想挑戰的愛情戲。我本來就是原作的粉絲，這一點也是我接下這部戲的重要原因。」

▲都敬秀雖然不會彈琴，但真實到驚呆友人，反問他「是你彈的嗎」。（圖／網銀國際影視提供）



原作《不能說的·秘密》讓粉絲津津樂道的場景不少，包含周杰倫、桂綸鎂四手聯彈，和令人難忘的校園鬥琴，全是音樂天才周杰倫親自演奏，身為翻拍版本男主角，都敬秀最滿意的部分也是鋼琴演奏場景，因為曾有朋友看完電影後問他，「那真的是你自己彈的嗎？」讓他忍不住面露微笑。

▲▼都敬秀飾演男主角，純情形象擄獲眾人。（圖／網銀國際影視提供）



戲外都敬秀本身並不會彈奏鋼琴，但自己仍對他與元眞兒的表現相當滿意：「我個人覺得我們詮釋得很好，雖然音樂方面可能會讓部分觀眾覺得有些遺憾，但這首曲子成功表達兩人關係的發展。」也讓觀眾更佩服原作男主角周杰倫的堅強實力。電影《給我一首琴的時間》3月14日白色情人節全台上映。