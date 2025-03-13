果陀傳奇舞台劇橫跨14年！卜學亮感性道別金士傑…最後演出日曝光

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場37年一路走來經歷不少風雨，如今像個壯年般踩著穩健步伐持續前進，自疫情後，果陀仍不減能量持續深耕創作，展現台灣劇場的格局與能量。

▲《妳和我和他的真相》由屈中恆、劉亮佐、蔡燦得、賴雅妍主演。（圖／果陀劇場提供）

本周果陀劇場將跨域雙城三戲同步開演，包含在3/14、15上海人民大舞台演出的《最後14堂星期二的課》；3/14-16在台北市政大樓親子劇場演出的《親愛的彼得先生》以及3/15、16在國家戲劇院演出的《妳和我和他的真相》等口碑好評加演之作。

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緊接著3/21-30暫別謝幕的《最後14堂星期二的課》也將在台中與高雄含淚告別劃下句點。經典的好戲來自團隊對於創作與執行的要求，以及熱愛劇場的觀眾的肯定，這也是果陀劇場持續在華文劇場圈發揮影響力之動力。



串流平台近期推出的婚姻台劇受到觀眾心生共鳴，穩坐台灣觀看冠軍。該劇名用「下集」這個名字，反映出被包裝成童話故事的婚姻其實不如想像中的美好，反而真實的難以承受。而擅長多元題材的果陀劇場，3月兩齣揭露婚姻寓言的經典作品，其一為改編自台灣作家葉揚的同名原著，音樂劇《親愛的彼得先生》故事從求婚開始說起，歷經結婚、蜜月到小孩出生，橫跨700多天的新婚實境秀，高唱新手夫妻的婚姻樂章。

▲《親愛的彼得先生》由張稜與高華麗主演。（圖／果陀劇場提供）

另一齣《妳和我和他的真相》則改編法國劇作家Florian Zeller最具口碑的當代喜劇作品，這齣探討婚內出軌的舞台劇，整齣只有七場戲，直搗兩對夫妻間的偷情謊言大全，反之「真相」在每對關係中的每個人各自表述，到底什麼時候該講真話，什麼時候要有善意的謊言？在婚姻裡的你會心有戚戚焉，必看的經典喜劇，推薦給喜歡兩性與婚姻題材的觀眾朋友。

▲《妳和我和他的真相》由屈中恆、劉亮佐、蔡燦得、賴雅妍主演。（圖／果陀劇場提供）



台灣劇場傳奇《最後14堂星期二的課》自2011年台灣首演以來，迅速席捲海內外，成為觀眾心中不可忘懷的經典。足跡遍及台灣各地、香港、北京、上海、新加坡等城市；2012年，金士傑以此劇獲得「白玉蘭獎」和「壹戲劇大賞」雙料男主角的殊榮，為這部作品奠定了深遠的影響力，至2023年迎來了突破300場的里程碑，每一場演出都帶來無比的感動。

▲《最後14堂星期二的課》由卜學亮與金士傑主演。（圖／果陀劇場提供）



如今，這段橫跨14年的演出旅程即將走入尾聲，金士傑與卜學亮將在上海、台中跟高雄這最終8場共同為這齣生命之書寫下最後篇章。《最後14堂星期二的課》最後倒數巡迴場次：3/14-15上海人民大舞台、3/21-23臺中市中山堂、3/28-30衛武營國家藝術文化中心戲劇院，僅剩少量票券。



《最後14堂星期二的課》不僅是一部舞台劇，更是跨越世代的啟示，與我們共同走過的生命旅程。劇中罹患無藥可醫的「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（漸凍人症）的教授，無所畏懼面對死亡一步步逼近，將自己的生命當作活教材。

▲《最後14堂星期二的課》由卜學亮與金士傑主演。（圖／果陀劇場提供）

與學生米奇相約在每個禮拜的星期二，展開既幽默又觸動人心的生命對談，在一次又一次的訪視中，米奇陪伴了自己的良師走過最後一程，而柔軟而堅強的教授，軟化了世故又武裝的米奇，讓他重新看待自己與生命，最有趣的是台下觀眾也跟著他的敘事觀點，成為一位學生，思索生命的意義的課題。

劇中，這一堂人生課題兩人分別寫下句點跟逗點，而戲外真實的兩人，卜學亮從4奔5，金士傑也從6開頭走向7開頭，歲數的增長也伴隨著兩人心理與生理上產生變化，卜學亮說道「其實我和米奇有相似的地方，我的工作也很忙，曾經忙到沒有時間和家人在一起，不過我更喜歡現在的自己。」國寶級演員金士傑則開玩笑自嘲說「就是年紀大了！不過我自己很喜歡、也很享受演出《最後14堂星期二的課》，尤其年紀大了竟然在心理上也不疲倦。」

▲《最後14堂星期二的課》由卜學亮與金士傑主演。（圖／果陀劇場提供）



當了14年師生的金士傑與卜學亮，因著這部戲成為莫逆之交。兩人即將告別米奇跟莫利的身分，儘管當初都曾有過一本心靈雞湯的書搬上舞臺，會不會太過沉重的想法，如今兩人最懷念的就是「下戲後的交心時光」。金士傑憶起「我跟阿亮兩個人在每場戲保持切磋，上場前彼此安靜，演完後喝點小酒聊聊，隔天就能產生新的光芒。」

卜學亮最懷念的是「每次演出結束後無話不談的時光，聊著演出時有沒有讓彼此覺得特別的地方，或者是下一場演出的小調整，目的是讓觀眾看得更愉快，彼此更加貼近人物角色。」因著兩人的交心，也茁壯了卜學亮的表演心態，被讚譽「卜學亮的深度在這齣戲裡平實的流露出來；他就像水，金士傑是條會游的魚，兩者缺一不可。」

而面對生命更懂得謙卑的卜學亮，最大的收穫就是結交了一位像是兄弟、父親、老師、更是一生的摯友的金士傑。」兩人也將在《最後14堂星期二的課》曲終人散後，繼續在自己的人生舞台上演出。