家寧媽媽「自家公司消失了」！Google Maps找不到地標　神隱進入第2天

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber眾量級Andy指控前女友家寧一家，列舉多達8罪狀，導致10年心血一夕歸零。許多網友心疼Andy遭遇，紛紛肉搜家寧家人的職業，有人發現家寧媽媽經營紙類用品公司，在事件爆發後，該公司在Google Maps上的地標已悄然消失。

▲家寧媽媽被控欺壓Andy。（圖／翻攝自家寧IG）



有網友挖出家寧媽媽在新北市有經營一間公司，主要是紙盒紙袋等相關用品業務，但在Andy的控訴影片曝光後，原本在Google Maps上的地標已悄然消失，被質疑是否是想要避風頭。Andy指出，當初因為家寧媽媽有會計背景，又可能是未來岳母，才把眾量級的財務都交給對方管理，頻道自2016年9月18日創立，但2018年前7個月只月領3萬，2019年至2024年10月期間變成5萬5000元月薪，以及微薄獎金，他曾主動要求看財務帳目，但總是被推拖。

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▲家寧。（圖／翻攝自家寧IG）



此外，Andy也透露，眾量級經紀人的窗口是家寧的妹妹，就有網友怒搜當事人的IG，發現她的私生活過得非常富有，蹲在要價千萬保時捷GT3RS合照、手戴勞力士、腳踩GUCCI等。事件曝光後，網路上紛紛幫Andy抱屈，要求家寧一家出面說明。沒想到，將Andy踢出控制權的「眾量級CROWD」頻道，竟在Life vlog播放清單中，突然增加「創業股權分配最佳方法—三股動態分配法」影片，疑似家寧一家正在研究股權分配的相關法律知識。