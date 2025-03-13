Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控家寧一家的8大罪狀，並坦承已失去控制辛苦經營10年頻道的權利。事件經過發酵，不但開戰前女友的影片點閱數相當可觀，個人頻道也突破百萬，但網友也點出了他背後付出的鉅額成本。

▲Andy的頻道訂閱數和開戰家寧影片的點閱數都相當驚人。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



Andy目前在網路上獲得一面倒的聲浪，但他背後其實已經花了長達10年的時間成本，金錢成本雖然未知，但依照眾量級當時的超高訂閱數，網友估算有破億，更不用說還無法能確定保住的25%股份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Andy花了10年才換來如今的聲量。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



不只這樣，家寧之前在走鐘獎後台嘴唇顫抖、哽咽訴說分手原因後，Andy一度付出了輿論成本挨罵；最後是家庭成本，Andy曾透露過去被爸媽問到公司財務的結算進度時，他因為幫家寧一家人說話，而和家人大吵，甚至被媽媽罵不孝子。

Andy付出四大成本才有了如今逆襲的成就，讓不少網友都心疼地說：「從來沒看過這麼重本的製作」、「好慘！真心慘 」、「嘔心瀝血用10年時間，而且花1億台幣以上經費，拍一部如何當一個工具人，最後被一腳踢開的示範影片」、「真的是十年磨一片。」

▲家寧和Andy正式撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



事實上至截稿為止，Andy開撕家寧的影片點閱數已來到640萬，個人頻道也有了122萬的訂閱者，成為台灣最快成為百萬YouTuber的人。然而，家寧一方對外一律回應「事實不是如此」，但她本人仍未正式發文答覆。