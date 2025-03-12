籃籃張文綺碰黑衣人　楊繡惠帶種幫忙一一擊破

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，前往雲林西螺，體驗讓醫生臉都會綠的職業。主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓張文綺身穿功夫服帥氣登場，面對著黑衣人手中的「高血壓」、「水腫」、「便秘」等木板，他們毫不猶豫的逐一擊破，原來他們今天要體驗的就是番茄達人。因為番茄富含大量茄紅素，營養價值極高，能預防多種疾病，難怪大家常說：「番茄紅了，醫生的臉就綠了。」

▲張文綺(左起)籃籃與楊繡惠搞笑演出。（圖／民視提供）

楊繡惠補充，番茄不僅營養健康，更是小朋友最愛蔬果的第一名！這時，在一旁一語未發的張文綺忍不住開口，為展現知識，他展示了一段「番茄與番茄醬」的繞口令，結果一段稀稀落落的表現引得大家無情嘲笑。大家還是趕緊請出台灣第一番茄王-宇軒。

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▲籃籃與楊繡惠一起挑選番茄。（圖／民視提供）

正式採收前，達人先為大家科普「牛」番茄的命名由來，原來它在荷蘭時期被發現特別適合與牛肉一同烹煮，因而得名。接著，達人又端出了一個竹籃，上面擺放著茄子、馬鈴薯、辣椒、枸杞，想考驗主持人們來斷定誰「不是茄科作物」。正當大家陷入選擇困難，籃籃卻脫口而出：「都是！」沒想籃籃成了最後贏家，獲得使用電動剪刀的權利。原以為是快樂的開始，卻在籃籃拿到剪刀時發現，不僅依舊要用手採，而用來剪蒂頭的電剪還相當有重量，難操控的電剪讓籃籃無奈自嘲，她剪完的番茄都變「平頭」了。

▲籃籃唱歌被阿翔嫌難聽。（圖／民視提供）

看著滿滿的收穫，讓大家不禁想到「番茄紅了，醫生的臉就綠了，那番茄綠了呢？」於是職人拿出未成熟的綠色番茄讓主持人們品嚐，眼看張文綺毫不退縮的一口咬下，下一秒卻立刻面部猙獰，直呼又辣又苦，一系列浮誇的表情逗得全場哭笑不得。

談到番茄就不得不提到西班牙番茄節，為了讓觀眾更加了解，阿翔決定用演繹的方式來呈現。在番茄園裡張文綺正在盡情高歌，因為歌聲優美，被賞了多枚金幣；這時籃籃也跟著進場唱了同一首歌曲，沒想到歌聲慘不忍睹，讓楊繡惠直言「好難聽」，番茄攤販阿翔更是直接朝她身上丟番茄，生動有趣的演出成功讓大眾知道了西班牙番茄節的由來。

分好番茄，職人帶大家體驗全台僅6台，並要價千萬的急速冷凍機，接下來的任務便是要請主持人們將番茄經過切片、入料、冷凍到最後的完整包裝，讓大家深刻體會番茄生產的用心，也確保消費者能買到新鮮美味的番茄。

忙碌一天後，職人準備豐盛的番茄大餐，從冰釀番茄、番茄汁，到金牌主廚製作的莎莎醬炸魚排、番茄龍蝦義大利麵、焗烤番茄炒雞肉等豐富的料理，讓主持人們眼睛發亮，所有疲憊瞬間煙消雲散。聽著職人分享投入億元打造理想卻還未回本的故事，大家也深刻感受到農民的辛勞與不易——原來，一顆平凡的番茄，送到消費者手中並不簡單。