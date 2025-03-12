陳沂談金秀賢認「沒辦法護航」　不解粉絲：睜眼說瞎話

記者王靖淳／綜合報導

韓星金秀賢最近被控在已故女星金賽綸未成年時就與其交往，女方過去因酒駕自毀事業後，經紀公司先幫她代墊7億賠償金，卻被金秀賢追討，最終走上絕路，消息曝光後引發各界議論。為此，網紅陳沂也在臉書發文分享對此事的看法，「我本人挺喜歡金秀賢的，都沒辦法護航下去了。不知道他粉絲們怎麼還有辦法睜眼說瞎話。」

▲陳沂發文評論金秀賢、金賽綸。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

韓國YouTube節目《橫豎研究所》爆料，金秀賢曾祕戀已故女星金賽綸6年，當年27歲的他和只有15歲的女方從2015年開始交往。然而，金賽綸今年2月輕生離世，巧的是，就在金秀賢生日當天；她離世後不到1個月，家屬出面痛指金秀賢生前追討7億，不過金秀賢公司當時回應稱：「只是形式上的訴訟，沒有真的要提告。」緊接著，《橫豎研究所》便預告手中握有「上千張親密照片」，要求金秀賢向遺屬道歉。

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為此，陳沂認為，若爆料屬實那麼金秀賢大概完了，「畢竟交往當時女生未成年，才15歲，他已經是27歲的成年人了。」談到金賽綸當年酒駕，金秀賢幫她代墊7億賠償金一事，陳沂表示「事後去提告追討幫忙付的錢只能說薄情，他也沒錯。但多次公開說謊人格就是有問題的。」並坦言雖然喜歡金秀賢，但此次事件自己無法護航。

▲陳沂坦言喜歡金秀賢，不過沒辦法再護航下去。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

此外，《Dispatch》今（12）日出手爆料，證實金秀賢、金賽綸的親密照為真，並認為金秀賢經紀公司前後說法不一致，公司表示「追討7億只是形式上的提告」，但金賽綸的認知並非如此，認為金秀賢就是要7億，導致她生前經常被鄰居目睹在樓梯上痛哭，情緒很不穩定，最終走上絕路。

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