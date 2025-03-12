金秀賢再被撤1代言！　「門市陸續換海報」出事恐賠千萬美金

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣男星金秀賢因捲入與已故女星金賽綸的感情、金錢糾紛，開始受到民眾抵制。繼美妝品牌Dinto宣布暫停其行程後，又一品牌傳出將不再與金秀賢續約，且門市都已陸續更換照片。

▲金秀賢和金賽綸的風波越演越烈。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

據韓媒《NEWSIS》報導，CJ Foodville旗下烘焙品牌「Tous Les Jours 多樂之日」在去年9月與金秀賢簽訂為期6個月的代言合約，合作關係將於本月結束，而品牌方目前已經決定不再續約，多家門市也已經將廣告海報撤換成新產品照。

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事實上，CJ Foodville曾在2015年選定金秀賢為Tous Les Jours代言，去年時隔10年再次簽約合作。然而，金秀賢近來被控在金賽綸未成年時就與其交往，引發各界議論紛紛，因此CJ Foodville在經過考量後，偏向不續約處理。

▲金秀賢12日又再被爆與金賽綸的新親密照。（圖／翻攝自dcinside）

據悉，金秀賢目前除了有待播新戲《山寨人生》，手上還有10多支廣告代言，領域橫跨時尚、食品、美妝、電子產品等。目前多數品牌方都表示還在關注事態發展，但若金秀賢再被爆出更多實質證據，恐將面臨高達千萬美金的天價違約金。

另一方面，金秀賢的經紀公司Gold Medalist 10日曾針對YouTube頻道《橫豎研究所》的爆料內容發出聲明，強調：「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」然而，11日爆出金秀賢的親吻照後，公司突然態度轉為低調表示「正在整理立場」，今（12日）早才又宣布「立場不變」。