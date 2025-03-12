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Andy實際分手「當天發文」被翻出！　放獨照直接道別：愚人節快樂

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber眾量級Crowd近日爆發內部奪權風波，Andy控訴遭家寧一家奪走經營10年的頻道，甚至被踢出董事會，股權遭逼迫轉讓，事件引發網路熱議。而近日有網友翻出他過去的社群貼文，發現他在2024年4月1日，也就是與家寧實際分手當天，曾經發文暗示心境。

▲Andy過往發文被翻出熱議。（圖／翻攝IG／Andy）

▲Andy實際分手當天曾發文。（圖／翻攝IG／Andy）

Andy分手當天發文寫道：「掰！我一個人出海尋找偉大的航道了。#愚人節快樂。」這段話如今看來，似乎早已透露他內心的變化，如今該篇貼文被翻出，讓網友不禁感嘆：「原來一個人出海尋找偉大的航道是這個意思，真讓人心疼。」

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此外，Andy分手隔月也曾發文寫下：『「我最大的缺點就是重感情，急性子永遠相信別人，後來我才知道，好看的人都會有這個通病』，所以，你也是那位好看的人嗎？」當時，家寧曾在底下留言：「怎麼辦，我也是。」如今該篇貼文同樣引發網友熱議。

▲Andy過往發文被翻出熱議。（圖／翻攝IG／Andy）

▲Andy過往發文被翻出熱議。（圖／翻攝IG／Andy）

根據Andy的說法，他在2016年創立眾量級頻道，隨著頻道起飛，他在2017年將財務交給家寧的母親張媽媽託管，但2018年開始，財務問題漸漸浮現，他每月薪資僅3萬元，未分得頻道收益。即使後來薪資調整至5.5萬元，但長達10年，他始終未曾看過公司的完整財務帳目。直到2020年，他要求查帳卻遭到推託，才開始察覺不對勁。

▲眾量級。（圖／翻攝自眾量級臉書）

▲眾量級。（圖／翻攝自眾量級臉書）

▲眾量級。（圖／翻攝自眾量級臉書）

▲眾量級分手後爆發內部奪權風波。（圖／翻攝自眾量級臉書）

兩人於2024年4月1日分手，但直到10月26日才對外正式公開。隨後，Andy的頻道權限被撤除，最後在2024年11月13日的董事會上，家寧與母親聯手決議將Andy剔除董事職位，並要求簽署股權轉讓書與保密條款，讓他正式失去對眾量級的所有控制權。事發後，他於2025年2月10日寄出存證信函，要求查閱公司帳務，但家寧媽媽卻回函聲稱公司是借名登記，並反控Andy恐嚇，爭議持續延燒中。

▲家寧Andy懶人包。（圖／記者田暐瑋製表）

▲家寧Andy懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

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眾量級, Andy, 家寧

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