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7億逼死金賽綸！金秀賢卻稱：提告只是走形式　D社曝光雙面行徑惹怒網

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生離世，家屬痛訴壓垮她的主因是金秀賢公司一次性追討7億韓幣賠償金，否則法院見，讓當時身無分文的她徹底崩潰。對此，D社報導金秀賢公司當時回應稱：「只是形式上的訴訟，沒有真的要提告。」顯然雙方說詞不一，但最後她仍變賣資產，離世前已還給公司2億韓幣違約金。

D社12日公開金賽綸和金秀賢之間的糾葛內幕，2024年3月，經紀公司Gold Medalist向金賽綸發送一封存證信函，詳細內容寫道：「您於2022年11月22日向委託人借款686,409,653韓元，並簽訂了貨幣消費貸款協定，承諾在2023年12月31日之前償還。然而，即使貸款到期，您仍未償還。如果您不儘快存入全額貸款金額（7億韓元），我們將採取民事和刑事法律行動。」

▲金賽綸輕生當天，是金秀賢生日。（圖／翻攝自IG）

▲金賽綸輕生當天，是金秀賢生日。（圖／翻攝自IG）

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也就是這封存證信函，讓當時因酒駕風波零收入的金賽綸陷入焦慮恐慌，由於先前雙方未續約成功，金賽綸認為這筆債務可能無須償還，怎料又遭到追討，立刻向金秀賢求救，卻被已讀不回，因而公開親密照，此事鬧大後，金賽綸沒多久就刪除照片，並回應D社表示：「沒有要發聲明。」將話語權交給金秀賢公司，表明不願將事情鬧大。

D社當時詢問金秀賢公司，得到的回應是：「考慮到金賽綸的情況，我們決定不拿回這筆錢。」因而推斷金賽綸面臨的經濟危機暫時得以解除，但對於親密照，金秀賢公司回應：「無法理解金賽綸這樣做的意圖。」讓她遭輿論冠上「自導自演」的心機女罪名，最終於2月16日輕生。

▲金秀賢和金賽綸風波越演越烈。（圖／翻攝自金秀賢金賽綸IG）

▲金秀賢和金賽綸風波越演越烈。（圖／翻攝自金秀賢金賽綸IG）

D社表示，當天詢問金秀賢公司是否持續追討7億債務，對方立即否認，但被問到為何會寄出存證信函時，公司解釋：「我們沒打算從金賽綸那裡拿錢，只是遵循了基本程序走形式。」公司說法與金賽綸簡訊中的求救態度有著明顯差異，金賽綸似乎未被告知只是形式上的程序，但公司指出：「經紀人有跟金賽綸轉達，也說明有能力再還。」兩者說法不一。

雖然無力償還7億債務，但D社出示證據表示，在酒駕事故發生後，金賽綸以3500萬韓幣的價格賣到事故車，再將投資公司的收益總共2億韓幣還給公司，以支付廣告代言違約金，阿姨也證實，她當時生活困苦，四處向人借錢才能度日，雖然痛苦，卻也兼差5份工努力還債，卻一次次遭到霸凌，最終被逼上絕路。

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