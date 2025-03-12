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Andy血淚控訴「一無所有」　律師曝開公司1關鍵：很多台人都犯錯

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅眾量級Andy指控遭前女友家寧一家奪走經營10年的頻道，且10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，分手後一無所有，掀起網友議論。對此，網紅律師巴毛（陳宇安）12日在社群分享看法，點出不能因合夥人是親友就過於隨意。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy 11日拍片控訴頻道被前女友家寧一家人拿走。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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巴毛指出，即使親人、朋友之間，也不應該因為怕傷感情而不簽契約，「200萬訂閱的YouTuber月領3萬到5萬5，真的是聽了都會哭。」提醒無論是借貸、和解、合資成立公司等，都必須簽訂契約。

巴毛提到，台灣人合夥開工作室卻不寫契約的情況相當普遍，等到問題出現時才發現一切都沒有講清楚，也沒有證據。她強調，合夥一定要訂契約，並且最好請律師撰寫或至少請律師審閱，否則可能會比沒寫契約還糟糕。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy因信任家寧的母親，將印章和帳戶都交給對方。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

此外，巴毛也指出，許多YouTuber團隊沒有請法律顧問的概念，通常都是等到出事才找律師，「但法律顧問的用處就是在出事之前先幫你預防啊！YouTuber會遇到的問題超多的，從公關問題跟業配窗口、攝影師、剪輯師，各種合約、智慧財產權、商標，到不幸走到訴訟，都需要律師幫你處理。」強調無論是公司或頻道草創初期，有律師把關能省掉很多麻煩，「至少會阻止你把印章跟帳戶交給別人。」

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眾量級, Andy, 家寧, 巴毛律師, 巴毛

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