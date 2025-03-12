小珍奶推實體寫真　泡泡遮重點部位還要簽書會

記者葉文正／台北報導

「全糖女神」小珍奶（王芯羽），擁有令人心動的甜美笑容和火辣身材，憑藉無可比擬的燦爛笑容和活力四射的舞姿，迅速俘獲觀眾的心，無論是在主持、體育還是音樂創作領域，皆展現出多才多藝的一面，吸引無數品牌與媒體青睞，時常佔據媒體版面。而為回饋粉絲們，首度推出實體寫真《芯裡都是你》小珍奶王芯羽寫真書，並於3/11 (二)正式上市。

▲小珍奶推出實體寫真還要辦簽書會。（圖／尖端出版）

這本寫真書將展現小珍奶的多重魅力，從陽光俏皮的活潑風格到突破以往尺度的成熟性感，每一頁都精心設計，呈現她最真實而多變的樣貌，成為女神與你初次的甜密收藏！而本次更誠意滿滿推出驚喜，推出限量超級隱藏版！

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▲小珍奶有不少粉絲。（圖／尖端出版）



小珍奶的首度實體寫真《芯裡都是你》一經上架，便迅速成為熱銷商品，創下驚人佳績！奪下博客來與金石堂雙冠王！許多粉絲為了搶購限量寫真，甚至整夜守候，一同拿下排行榜的冠軍寶座！

▲簽書會上她會穿什麼服裝呢。（圖／尖端出版）

寫真以「甜美與性感的雙重魅力」為主題，展現小珍奶的多種風格與層次，結合溫暖柔和的居家環境，並與著名人像攝影大師達文西合作，巧妙運用自然光影傳達細膩情感，圍繞了居家女友氛圍，每頁都能體驗與女神在家相處時的輕鬆自在，散發出自然誘惑的真實魅力。

小珍奶於訪談中表示，這本寫真書希望能呈現她最真實的一面，並讓粉絲們感受到她的自在與真誠！這本寫真收錄了各種性感蕾絲內衣與泳裝造型，巧妙襯托完美曲線，特別是她最滿意的小蠻腰，完美展現出女性柔美又充滿力量的一面，更挑戰大尺度鏡頭，僅用泡泡輕輕遮掩重點部位，打造送給每一位粉絲的珍貴收藏，讓更多粉絲認識且喜歡最真實的小珍奶！

除了寫真書的推出，小珍奶也透露即將舉辦新書見面簽名會，讓粉絲相當期待能與小珍奶見面互動！同時她也正在積極籌備新的音樂作品，期待在未來帶來更多不同創作！近期投入許多綜藝節目演出，展現更多元的個性與魅力，未來小珍奶也希望能持續挑戰自我，發展戲劇演出，進一步展現自己多層次的才華，帶給粉絲更多精彩的驚喜！