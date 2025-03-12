孫藝真健身照曝光！　產後3年「我準備好了」真實狀態被讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星孫藝真今日（12日）在Instagram 限時動態分享了一張健身房訓練照，展現她私下鍛鍊的認真態度。畫面中，她穿著黑色運動內衣搭配白色細肩背心，背部線條緊實，肌肉線條明顯，展現精實體態。她在照片上寫下：「암 레디이（準備好了）~~~I'm ready for shooting.」並搭配一個冒汗的表情符號，透露自己已準備好進入拍攝狀態。

▲孫藝真健身照。（圖／翻攝自孫藝真IG）



孫藝真不僅是韓流女神，也是演藝圈公認的「凍齡代表」，即便已經身為人母，狀態依舊維持巔峰，讓粉絲驚嘆不已。這張照片一曝光，立即吸引大批網友關注。背肌線條和狀態都獲讚太美。此外，她發文同時，還搭配了Lady Gaga的〈Vanish Into You〉作為背景音樂，增添氛圍感。

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孫藝真自從2022年與玄彬結婚後，生活重心逐漸轉向家庭，同年底迎來兒子誕生，鮮少公開露面，已經有3年時間沒有新作品問世。然而，她近期逐步回歸，今年秋天將以新片《無可奈何》（어쩔수가없다）做為產後首部復出作品，這次大方公開健身日常，似乎預告即將專注重返工作狀態，讓影迷們相當期待她的新動向。

▲孫藝真是韓流女神。（圖／翻攝自孫藝真IG）



▲孫藝真43歲仍舊維持凍齡狀態。（圖／翻攝自孫藝真IG）