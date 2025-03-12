演藝圈多名大咖「聲援孟耿如」　歪哥、寬姊心疼：人妻人母到底何辜

記者劉宜庭／綜合報導

黃子佼被查出為偷拍論壇「創意私房」高級會員，並持有2259部未成年人性影像，案件持續發酵。然而，與他結婚5年的妻子孟耿如並未選擇離開，反而在事發後發聲道歉，試圖面對社會輿論。然而，近日全家出遊畫面曝光，她卻成為網友攻擊的對象，最終選擇關閉社群。對此，演藝圈內逐漸湧現不平之鳴，多位圈內人士為她發聲，質疑外界對她的指責是否公平。

▲張永正聲援孟耿如。（圖／資料照／記者張一中攝）



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▲張永正（左1）在《惡作劇之吻》飾演直樹爸一角廣為人知。（圖／資料照／M.I.E.最大國際娛樂提供）

資深演員「歪哥」張永正12日凌晨率先在社群發文，直言：「「黃子佼先生」他觸及任何違法行為他該受法律責任就該負！絲毫不能妥協！他的妻子….請問何辜？」他強調孟耿如當初選擇婚姻與家庭，並不知情丈夫的行為，如今卻因「顧全家庭」而承受輿論壓力，質疑網友：「如果有一天你（妳）們也是那位「母親」或「孩子」你（妳）們的鍵盤按的下去嗎？！」他呼籲外界理性看待，讓孟耿如與家人留有空間，不該被輿論波及。

▲黃子佼妻子孟耿如日前發文道歉後關閉社群。（圖／翻攝自臉書）

張永正的發言獲得邱瓈寬、李明依等圈內人士力挺。邱瓈寬留言贊同「歪哥所言甚是」；李明依轉發並表示：「完全認同，犯罪者該受嚴厲懲戒，但原本不知情的妻女何辜，不該株連九族，大家請理智看待。」此外，朱延平、趙樹海、鄭仲茵、杜詩梅、游安順、李國超、姚黛瑋也紛紛按讚支持，顯示出娛樂圈內對此事件的關注與聲援。