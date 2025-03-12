ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Andy開撕家寧10年糾葛懶人包！愚人節分手秒被淨身出戶　她1舉動超無情

記者田暐瑋／綜合報導

網紅眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，原本各自分飛開新頻道，Andy卻驚爆家寧一家的8大罪狀，辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，一切源自於2017年，交出頻道主導權，直到2020年才察覺不對勁，10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，《ETtoday》整理了整起事件懶人包，一次看懂兩人的10年糾葛。

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲家寧Andy懶人包。（圖／記者田暐瑋製表）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧Andy懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

【2016-2017：頻道創立與公司成立】

2016/09/18→Andy（21歲）創立YouTube頻道「眾量級」，初期以情侶互動內容累積人氣。

【2017年頻道起飛後】

2017/11/13→Andy將銀行帳戶和印鑑交給張媽媽託管。

【2018-2024：薪資與財務黑箱爭議】

2018/08/14→家寧媽媽成立公司「群海娛樂」來管理眾量級頻道，Andy將主導權全權交出，與家寧各持25%股份（家寧媽媽持有50%），監察人則是家寧爸爸。

2018年上半年→Andy每月僅領取薪水3萬元，未分得頻道收益。

2019-2024/10（分手前）→薪資每月調升至5.5萬加上微薄獎金，但10年來未看過公司帳務。

2020/04/01→家寧媽媽以個人名義註冊眾量級商標。

2020年→Andy要求查看公司金流，卻屢遭家寧媽媽推託拒絕，他察覺不對勁。

2024/04/01→家寧Andy分手。

2024/10/26→家寧Andy對外「官宣」分手。

2024/11→Andy權益盡失，4個經營10年的頻道權限無預警遭移除，心血全歸零。

2024/11/13→公司10年來開第一次董事會，Andy股權與職務被剝奪，家寧與媽媽共同決議革除Andy董事職位，逼簽25%股權轉讓書，以及保密條款，家寧自始至終沒有說一句話。

【2025：法律攻防戰】

2025/02/10→Andy寄出存證信函要求查帳。

2025/02/28→家寧媽媽回函聲稱借用Andy名義「借名登記」公司，要求5日內將股權轉移，指控Andy發存證信函屬於恐嚇行為。

【其餘爭議】

1.商標歸屬爭議（2020 年）→家寧媽媽以「個人名義」註冊眾量級商標，埋下產權衝突伏筆。

2.百萬名車無故消失→Andy比賽贏得名車，但車輛未登記其名下，質疑利益分配不公。

▲家寧Andy懶人包。（圖／記者田暐瑋製表）

▲家寧Andy懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

▲家寧。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

對於家寧一家人的背叛，Andy坦言心情一直處於內耗的狀態，強調自己只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」並表示對家寧在董事會上的不理不睬感到相當痛心。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

推薦閱讀

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

直擊蘇打綠馨儀辦離婚！掰了7年關係「導火線曝」：男方身心狀況惡化

直擊蘇打綠馨儀辦離婚！掰了7年關係「導火線曝」：男方身心狀況惡化

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

「金秀賢還有猛料！」韓媒YTR下通牒：立刻公開道歉　後援會也宣布脫粉

Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　品牌方嚇瘋切割「暫停代言人行程」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！「發生意外皆與意願無關」網憂：被威脅了嗎

蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Andy, 家寧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. K-FLOW3宣布加場！主持人有亮點「SJ銀赫跟著來台」　林口狂歡2天
  2. 「最衰品牌」是它！金秀賢醜聞震撼韓娛　6大代言人全出事
  3. 家寧IG掉粉「一夜蒸發3萬人」！　DK認自媒體圈超意外：不管多資深
  4. 爆熱戀日籍YTR「大街上甜蜜親臉脖」　陳天仁發聲了：開心相處中
  5. KKBOX 風雲榜門票！ETtoday送好康到東森廣場拍照打卡抽
  6. 金秀賢2天雪崩式掉粉20萬！IG慘遭灌爆：太失望　公司澄清文再掀眾怒
  7. 金秀賢「毀滅式大尺度親密照」再+1！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰
  8. 《山寨人生》挺金秀賢：第二季繼續拍　網傳「GD好友曹世鎬取關」真相曝光
  9. 被拍有新歡…江祖平笑揭底迪身份「相差23歲」　還原同進大樓真相
  10. 才爆分手王柏傑2個月…謝欣穎深夜曬鑽戒秒刪　經紀人回應有亮點

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366