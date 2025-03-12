Andy開撕家寧10年糾葛懶人包！愚人節分手秒被淨身出戶　她1舉動超無情

記者田暐瑋／綜合報導

網紅眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，原本各自分飛開新頻道，Andy卻驚爆家寧一家的8大罪狀，辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，一切源自於2017年，交出頻道主導權，直到2020年才察覺不對勁，10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，《ETtoday》整理了整起事件懶人包，一次看懂兩人的10年糾葛。

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



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▲家寧Andy懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

【2016-2017：頻道創立與公司成立】



2016/09/18→Andy（21歲）創立YouTube頻道「眾量級」，初期以情侶互動內容累積人氣。

【2017年頻道起飛後】

2017/11/13→Andy將銀行帳戶和印鑑交給張媽媽託管。

【2018-2024：薪資與財務黑箱爭議】

2018/08/14→家寧媽媽成立公司「群海娛樂」來管理眾量級頻道，Andy將主導權全權交出，與家寧各持25%股份（家寧媽媽持有50%），監察人則是家寧爸爸。

2018年上半年→Andy每月僅領取薪水3萬元，未分得頻道收益。

2019-2024/10（分手前）→薪資每月調升至5.5萬加上微薄獎金，但10年來未看過公司帳務。

2020/04/01→家寧媽媽以個人名義註冊眾量級商標。

2020年→Andy要求查看公司金流，卻屢遭家寧媽媽推託拒絕，他察覺不對勁。

2024/04/01→家寧Andy分手。

2024/10/26→家寧Andy對外「官宣」分手。

2024/11→Andy權益盡失，4個經營10年的頻道權限無預警遭移除，心血全歸零。

2024/11/13→公司10年來開第一次董事會，Andy股權與職務被剝奪，家寧與媽媽共同決議革除Andy董事職位，逼簽25%股權轉讓書，以及保密條款，家寧自始至終沒有說一句話。

【2025：法律攻防戰】



2025/02/10→Andy寄出存證信函要求查帳。

2025/02/28→家寧媽媽回函聲稱借用Andy名義「借名登記」公司，要求5日內將股權轉移，指控Andy發存證信函屬於恐嚇行為。

【其餘爭議】

1.商標歸屬爭議（2020 年）→家寧媽媽以「個人名義」註冊眾量級商標，埋下產權衝突伏筆。

2.百萬名車無故消失→Andy比賽贏得名車，但車輛未登記其名下，質疑利益分配不公。

▲家寧Andy懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

▲家寧。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）



對於家寧一家人的背叛，Andy坦言心情一直處於內耗的狀態，強調自己只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」並表示對家寧在董事會上的不理不睬感到相當痛心。