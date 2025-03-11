陽帆26歲愛女爆罹患焦慮症！　72小時沒睡...媽媽Julie急求醫

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手安吉推出新專輯《Caramel Eyes》，今（11日）舉辦聽歌會，她去年罹患焦慮症，常失眠睡不著，「那時大概有兩個月每晚都不知道那天能不能睡著。」最長曾有72小時沒睡的紀錄，甚至曾有鬼壓床，以及本來要入睡，卻自己把自己搖醒的狀況。

▲安吉是陽帆和Julie的愛女。（圖／記者湯興漢攝）

媽媽Julie帶著她去看醫生、甚至拜拜，現在她仍時不時會發作，「我已經不追求要睡幾個小時，能睡著就好了。」也說怕是因食物過敏導致，最愛的蝦、蟹、蛤蠣等都不能吃。

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今現場播到她寫給媽媽Julie的歌曲〈Just a girl〉時，她忍不住掉淚，表示自己過去很常和媽媽起爭執，像是有時和爸爸陽帆工作回到家累到不想講話，「但她就是會關心、會多問的人，我跟爸爸都不想講話，所以就會被媽媽說你脾氣為什麼那麼差，有時就會讓她很難過、很生氣。」

▲▼安吉播到寫給媽媽的歌，忍不住落淚。（圖／記者湯興漢攝）

或是有時安吉正在房間錄音，媽媽就會突然進房叫她要記得開窗戶，「我就會說等一下啦我在錄音欸！」諸如此類的生活小事，但她和媽媽吵架過後，安吉總會後悔：「爸爸媽媽都老了，為什麼我都已經到這年紀，還要跟她吵些很無聊的東西。她也說以前年輕不懂事，看到國外朋友過了18歲就搬出去自己住，也吵著想要這樣，爸媽陪她去看房子最後不了了之，現在的她反而覺得住在家裡很開心。

▲安吉推出新專輯《Caramel Eyes焦糖眼》 。（圖／記者湯興漢攝）

此外，外型甜美的安吉今年1月被周刊爆料已經和富二代男友Shang分手，今被問及此事，僅害羞表示：「新聞不是真的，現在還是好友。」意指並未分手，她也笑說：「有對象才能寫歌。」但還是堅稱對方是好友。