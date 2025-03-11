NanaQ遭私訊「去死」！　被網路霸凌3天吐心聲：每天都在訓練心臟

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅NanaQ日前發文影射薔薔對她性騷擾，掀起雙方隔空互槓，並引發2派人馬熱烈討論，不過近期的風波也讓她遭受部份網友的攻擊，當中更包含寫著「去死」的私訊內容，讓她坦言：「每天都在訓練心臟。」

▲▼NanaQ坦言遭網路霸凌。（圖／翻攝自IG／nanaq1111）



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NanaQ昨（10日）上傳影片，自曝因為近期的風波已經被網路霸凌3天，但為了回應一些鼓勵她的訊息，她仍會每天點開私訊來看。今日她在IG發布限時動態，曬出部分網友私訊她的內容，只見當中赫然寫著「去死」、「那妳要去死了嗎」等話語。

▲NanaQ曬出網友私訊的截圖。（圖／翻攝自IG／nanaq1111）

事實上，NanaQ日前針對薔薔的反擊，也發佈影片為自己澄清：「第一，我沒有掀開簾子看對方身體，從頭到尾對方都穿同件衣服，沒有換衣服。第二，沒有請對方幫我推廣我的IG，附上我與對方同事的對話，我只有表示我的帳號被停權，無法幫他們推廣影片。第三，我確認過腳本接受拍攝，這是當初我收到的腳本，影片中的許多事件都不在腳本中。第四，我向對方道歉是針對我無意讓對方上新聞這件事，不是道歉我分享被性騷擾感受這件事。」

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