蔡依林「0偽裝街頭散步」全被拍！一坐下…真實身材現形 6.6萬人朝聖

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林最近受邀參加巴黎時裝周，趁著上工前的空檔，她把握機會在當地散步，還被拍下多張街頭照，她沒有多加偽裝的模樣，立刻吸引6.6萬人按讚留言直呼：「想巧遇！」

▲▼蔡依林在巴黎街頭散步。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



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照片中，可以看到蔡依林放下一頭及胸長髮，身穿黑色蝴蝶結上衣，格外增添甜美俏皮氛圍。搭配毛帽和墨鏡的她，並沒有戴口罩遮掩，有時甚至會摘下帽子和眼鏡逛街，作風大方又親民。

▲蔡依林愜意逛街。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



不只這樣，蔡依林還換了另一套造型散步，用米色圍巾裹住頭部的她，穿著全黑羽絨外套，搭配同色系背心和牛仔褲。她在路邊吃東西、和各個景點合照的模樣，全被工作人員捕捉下來，展現童心未泯的一面。

▲蔡依林享受當地氛圍。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



值得一提的是，蔡依林上工時的真實面貌也都被側拍下來。可以看到坐著的她頂著及眉短瀏海，身穿紅色上衣和白色短褲，搭配白長襪和黑跟鞋，秀出還沒經過P圖、穠纖合度的雙腿線條。

▲蔡依林大方分享未P圖畫面。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）