NanaQ被網暴3天「我有病嗎」！每天看私訊…殘忍原因曝：願往荊棘走

記者潘慧中／綜合報導

極簡系YouTuber NanaQ發文影射薔薔性騷擾之後，雙方接連發布影片反擊，掀起兩派議論。令人遺憾的是，她近日坦言每天都被網暴，一看到私訊就忍不住心想「我可怕嗎？我有病嗎」。

▲NanaQ透露被網暴3天。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



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NanaQ 9日在社群網站透露，當天爬山看到倒塌的樹時，便心想自己既然沒有被連根拔起，「有選擇就要繼續面向太陽，好好生長，長成一顆大樹。」

▲NanaQ自我勉勵。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



雖然收信匣充斥著各種留言，但NanaQ 坦言還是會每天看私訊，只是看到一半仍忍不住心想「我有病嗎」。對此，她解釋打開收信匣純粹是想看鼓勵自己的訊息，而為了回應這些鼓勵私訊，她勇敢地說「我願意往荊棘走」。

▲▼NanaQ為了回覆溫暖私訊才會每天看私訊，「我願意往荊棘走。」（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



事實上，針對薔薔的反擊影片，NanaQ事後也澄清，「第一個，我沒有掀開簾子看對方身體，這段是不存在的，從頭到尾對方都穿同件衣服，沒有換衣服。第二個，沒有請對方幫我推廣我的IG，附上我與對方同事的對話，我只有表示我的帳號被停權，無法幫他們推廣影片。第三個，我確認過腳本接受拍攝，這是當初我收到的腳本，影片中的許多事件都不在腳本中。第四點，我向對方道歉是針對我無意讓對方上新聞這件事，不是道歉我分享我被性騷擾感受這件事。」

▲NanaQ近期爆發爭議。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）