林敬倫一月瘦5KG秀超狂腰身　經紀人被撞彈飛

記者葉文正／台北報導

林敬倫擔任COMPTOIR 潮洋行品牌好友賣到斷貨被封「相機包隊長」轟動後，近期又因在直男時尚風評大好！他上週還受邀出席西裝時尚指標活動2025 GQ Suit Walk，有趣的是，這場超過千名西裝帥哥路走活動，現場原是一片時尚高冷的氣氛，他一現身，尖叫聲大作還引起暴動，連女經紀人都被撞到彈開，當天受封最好評，攝影師：「他穿西裝氣場最大，帥炸。」

▲林敬倫敬業瘦5公斤。（圖／潮洋行提供）

潮洋行主理人Jin大讚林敬倫很敬業，從GQ專訪到Suit Walk短短一個多月：「瘦身5公斤，霸總風力壓全場！」Jin形容一開始林敬倫穿西裝有點太繃，訪問時已經是合身，活動當天竟然是遊刃有餘黃金30吋腰的身型，「林敬倫很適合穿西裝，活動他一出場氣場很大，在安靜的現場突然集體尖叫」。連日隨行跟拍的攝影師也誇他氣場大，「是個低調神祕的迷人紳士風」。

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▲林敬倫氣場強。（圖／潮洋行提供）

林敬倫得知成了「時尚男鞋帶貨王」消息反應竟然有點害羞「很意外，也很榮幸」，他說自己是寬腳板，鞋都是自己穿過，「款式很多也適合都會的上班族穿，大家一定會喜歡」。他坦言從成品牌好友到出席活動，努力節食，一個月瘦了5公斤，已經很完美的他還是很要求「臉看起肉太多，很努力瘦，也很想吃啊」。

▲坦言自己也很想吃。（圖／潮洋行提供）