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天王主持人閃電停工捲賭博醜聞！　濱田雅功「真實病因」曝光

記者陳芊秀／綜合報導

日本綜藝天王濱田雅功昨日（10）閃電宣布，因身體出狀況將遵循醫師建議，全面停工休養，由於手上主持8個節目，消息一出震撼各家電視台。而他停工原因引發各界揣測，日網瘋傳是捲入線上賭博，還謠傳重病手術，為此經紀公司相關人員回應。

▲▼濱田雅功閃電宣布停工休養，引發重病、捲入線上賭博揣測。（圖／翻攝自X）

▲日本天王主持人濱田雅功閃電宣布停工休養，引發重病、捲入線上賭博揣測。（圖／翻攝自X）

據日媒《體育報知》報導，經紀公司相關人員透露，濱田雅功病倒原因是「過勞」與「年紀」因素，同時強調：「他精神狀況良好，並無重大疾病或心理問題，與線上賭博風波也毫無關聯。」目前計畫他休養2到3個月，預計日本黃金週時期（約4月底至5月初）後回歸螢光幕。

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濱田雅功與松本人志是小學、國中同學，兩人組成搞笑團體「DOWN TOWN」，更紅到日本綜藝頂峰，兩人雙雙是天王級主持人。然而松本人志去年（2024）被爆性侵，為此停工面對維護名譽訴訟，他則獨自一人扛起「DOWN TOWN」的形象，持續工作長達1年3個月，累積極大的壓力，對已經邁入61歲的年紀也造成影響。

▲▼濱田雅功閃電宣布停工休養，引發重病、捲入線上賭博揣測。（圖／翻攝自X）

▲公司相關人士透露，濱田雅功因過勞與年紀導致身體出狀況。（圖／翻攝自X）

「DOWN TOWN」成軍43年來，首次出現兩人同時暫停演藝活動的狀態，除了電視台焦急因應，兩人還擔任「大阪・關西世博會」的親善大使，活動將於4月13日登場，兩人卻相繼停止活動，大阪府知事吉村洋文今天面對記者採訪，回答道：「非常感謝他的付出。希望他能夠好好休養，儘快康復。大家都在等待DOWN TOWN的回歸，也希望他們能夠再次帶來歡笑。」對於能否在開幕活動亮相，則沒有進一步回應。

▲▼濱田雅功閃電宣布停工休養，引發重病、捲入線上賭博揣測。（圖／翻攝自X）

▲濱田雅功與松本人志是大阪萬博親善大使，活動將於4月13日登場，兩人如今卻暫停活動。（圖／翻攝自X）

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