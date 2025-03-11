《全面管控》CP合體！　陳峻廷考手排駕照「撂一句話」丟包張哲偉

記者黃庠棻／台北報導

從模特兒轉戰戲劇圈的張哲偉，因與FEniX陳峻廷主演三立戲劇VBL《全面管控》而廣受關注。雖然該劇已播畢，但上週釋出的〈想你的從前〉MV中，竟然再次看到陳峻廷的身影，讓粉絲驚喜不已，直呼感動。這支MV不僅是張哲偉送給粉絲的驚喜，也希望藉此讓大家透過這首歌，再次回憶起劇中恆4與羅布仕的動人愛情。

▲張哲偉〈想你的從前〉MV合體《全面管控》CP陳峻廷。（圖／浩翰宇宙無限工作室提供）

〈想你的從前〉是《全面管控》的插曲，MV特別邀請陳峻廷參與拍攝，演繹與愛情相關的片段。談到拍攝過程，張哲偉分享「有一幕是峻廷要幫我擦掉嘴角的餅乾屑，每次導演一喊卡，我們就忍不住笑場，可能是因為我們平常相處太愛打鬧了，比起超級浪漫的CP，反而更像是鬥嘴的組合吧！」

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▲張哲偉〈想你的從前〉MV合體《全面管控》CP陳峻廷。（圖／浩翰宇宙無限工作室提供）

除了浪漫戲碼，拍攝時也發生不少趣事，張哲偉透露，自己和陳峻廷都是考手排駕照，但因為太久沒開，導致在拍攝時頻頻讓車子熄火。對此，陳峻廷甚至開玩笑「你再練一下吧！」說完便落跑下車，留下張哲偉獨自面對狀況。對於這段插曲，張哲偉笑說「如果是比較不熟的朋友，可能會留下來陪我一次次熄火，但峻廷就直接開溜了。」

▲張哲偉〈想你的從前〉MV合體《全面管控》CP陳峻廷。（圖／浩翰宇宙無限工作室提供）

除了愛情，〈想你的從前〉也細膩描繪了親情的部分。MV中，張哲偉回憶起小時候與奶奶相處的時光「以前奶奶會給我一樣東西，然後對我說『想我的時候就看看它，就像我一直陪著你一樣。』這份溫暖的陪伴，就像MV裡的娃娃吊飾一樣，成為心裡的重要寄託。」

▲張哲偉拍攝〈想你的從前〉MV。（圖／浩翰宇宙無限工作室提供）

至於友情，張哲偉坦言，因為求學時期經常搬家，他早已習慣在新環境認識新朋友，也逐漸學會了告別與前進。他感慨地說「不知不覺間，我學會了道別，但隨著歲月增長，也慢慢懂得了珍惜與緬懷。」

▲張哲偉拍攝〈想你的從前〉MV。（圖／浩翰宇宙無限工作室提供）

〈想你的從前〉講述成長過程中，每段關係所承載的故事。MV裡，一個人開著車、聽著音樂，腦海中浮現熟悉的身影，無論是親情、愛情或友情，當再次想起時，留下的其實都是美好的回憶。

▲張哲偉拍攝〈想你的從前〉MV。（圖／浩翰宇宙無限工作室提供）

值得一提的是，MV除了陳峻廷驚喜現身外，還邀請了《全明星運動會》女神胡祖薇，以及接力《全面管控》將播出的《對立而已》主演葛兆恩，在《機智校園生活》主演楊翹碩一同參與演出，讓MV更加精彩。目前完整版MV已正式在張哲偉的YouTube頻道上線。





▲張哲偉〈想你的從前〉MV邀請許多藝人客串。（圖／浩翰宇宙無限工作室提供）