短劇男神何健麒「官方封殺公告」突刪除！作品沒下架…相關人員回應

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「短劇男神」何健麒於3月3日被爆劈腿醜聞，遭到製作人于正撤換新戲角色，從短劇前進長劇的星路被斷，加上中國電視劇製作產業協會青年工作委員會（簡稱：青工委）發公告，提及「抵制劣跡演員」，被視為官方封殺。網友近日發現，該則公告已經刪除。

▲何健麒被控劈腿，負面爆料引發陸網議論。（圖／翻攝自微博）

青工委曾於4日透過微信公眾號「青刊」發表一則公告，名為《關於微短劇劣跡演員的風險提示》，內容點名何健麒的負面醜聞：「引發大眾廣泛議論，造成不良社會影響。」並做出3點風險提示，第一點是抵制「劣跡演員」，認為片商應該堅決抵制有犯罪行為、嚴重失德失範行為的劣跡藝人；第二點是加強演員背景調查；第三點式對於違法違規演員，可以透過青工委投訴。公告兩度點名「何某某」，要求自覺抵制不良風氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過陸網議論，「青刊」已經刪除了該則風險提示，何健麒粉絲湧入青工委官方微博，批評委員會不負責任就發文點名。根據陸媒《中國新聞網》2019年報導，青工委於2019年在北京正式成立，屬於「中國電視劇製作產業協會」的分支機構。而「中國電視劇製作產業協會」是大陸廣電總局主管下的一級法人社團組織，屬於社會團體。

▲青工委發《風險提示》點名何健麒為劣跡藝人，陸網發現該則公告文已經刪除。（圖／翻攝自微博）

另外據陸媒《大河報》報導，何健麒演出的作品在多個短劇平台仍可收看，其中一個「河馬劇場」客服人員告訴記者，作品暫時沒有接到相關（下架）的通知，並稱「如果接到相關通知的話，應該會給他下架的」。該短劇下架的前提大多是版權到期，由於演員個人員因下架，以前從來沒有發生過，也沒有收到通知。透過客服窗口詢問「番茄小說」、「紅果短劇」，獲得回應是「可以持續關注我們APP，後續會不會做一個下架處理」。

何健麒原本是大陸高鐵售票員，因為高顏值被拍帥照在網路爆紅，從此被挖掘出道拍短劇，從此在短劇圈迅速爆紅，2025年初被陸網封為「短劇F4」。他原本要參演于正新劇《玉茗茶骨》，自從被爆劈腿醜聞後，已經被製作人換角，目前社群帳號都處於停更狀態，個人以及工作室微博也沒有針對負面爆料作出回應。

▲何健麒原本是高鐵售票員，高顏值帥照陸網爆紅後，被挖掘拍短劇出道。（圖／翻攝自微博）