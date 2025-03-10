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《難哄》今天大結局！「性騷擾+加戲」爆紅吞3敗筆…他被挖後台硬

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《難哄》10日將推出超前點播大結局，指的是透過付費，在當地串流平台一路看到第32集完結篇，而一般會員則是要等到3月17日才能看到結局。而《難哄》在台灣討論熱度極高，但播出以來也面臨不少批評，其中「性騷擾」、「加戲」皆成為劇情敗筆。

▲▼《難哄》今天開放超前點播大結局。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》今（10）開放超前點播大結局。（圖／翻攝自微博）

性騷擾橋段太多

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章若楠在《難哄》飾演女主角「溫以凡」，留了一頭長髮，堅強又令人心疼的形象深獲觀眾好評。然而劇中女主角被性騷擾的橋段太多，據網友統計，開播短短9集已經有6次性騷擾橋段，從學生時期到出社會，連上街都遇到「露鳥俠」，劇組緊急刪除爭議畫面。導演瞿友寧更在粉絲群回應「已經在改了」，此時陸網仍表示劇組聽勸。

▲▼《難哄》性騷擾橋段太多惹議，劇組為此刪除畫面。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》性騷擾橋段太多惹議，劇組為此刪除畫面。（圖／翻攝自微博）

配角加戲割裂

《難哄》遭批評最大的是配角加戲。雖然主線劇情深獲讚賞，但是配角卻一一遭點名，從擔任男女配角的陳昊森、張淼怡愛情線，秦沛「蘇浩安爺爺奶奶」感情線、23歲男星原野飾演實習生「穆承允」，狂追女主角出場頻率太高，網友質疑演員是劇集出品公司「哇唧唧哇」的演員，因此戲份相當多。追劇網友批評《難哄》加戲導致劇情「割裂」、「配角加的戲份也太生硬了吧」，觀眾用「拉進度條」殘酷跳過，而劇集加戲的後果也反映在收視熱度，在大陸播放數據平台「雲合」顯示，截至目前為止，《難哄》尚未到達破4000萬集均的目標，而姐妹作《偷偷藏不住》集均4233萬。

▲▼《難哄》今天開放超前點播大結局。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》被批評配角加戲，陳昊森、張淼怡愛情線被點名。（圖／翻攝自微博）

▲▼《難哄》今天開放超前點播大結局。（圖／翻攝自微博）

▲原野飾演實習生「穆承允」，戲裡登場頻率多，被挖公司是劇集出品方後台硬。（圖／翻攝自微博）

原著一改精神走味

《難哄》改編自晉江文學城竹已的同名小說，是《偷偷藏不住》的姐妹作，兩部小說分佔晉江文學小說總分榜第一、二名。劇版改編自超人氣原作，被質疑人設大改，新增女主角不告而別避走香港的橋段，引發陸網痛批「魔改」，原作粉絲強烈批評，女主角個性不會再拋棄戀人，劇版遭批毀了原作，不滿聲浪在劇集後半段持續灌爆各大社群。還有人形容主角的愛情像是被按「暫停鍵」，等到加戲劇情播完，男女主角又恢復卿卿我我。更有人直指「主CP和副CP兩條線像平行時空，像在看兩部劇」。

▲▼《難哄》今天開放超前點播大結局。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》男女主角愛情線關注度高，但是後段被批改太大。（圖／翻攝自微博）

▲▼《難哄》今天開放超前點播大結局。（圖／翻攝自微博）

▲網友批評《難哄》主副CP故事線好像看兩部劇。（圖／翻攝自微博）

現偶陸劇找台灣導演，反應兩極

大陸現代偶像劇（台灣稱時裝劇、偶像劇）向來愛找來台灣導演來執導演筒。3月現偶陸劇收視互打，《難哄》、《愛你》導演皆是出身台灣。瞿友寧的執導功力再度獲得好評，部分網友認為，劇集的運鏡巧思、每集標題呼應、劇情選配OST等都拍出宛如看韓劇的質感，鏡頭也掌握到演員的高顏值，也有網友喊「現偶還得是台灣導演」、「台灣導演還是會拍現偶」。瞿友寧除了擔任導演，也身兼編劇之一，儘管面臨外界眾多批評，劇集仍在台灣、大陸、香港等地締造討論熱度、收視第一的現象，美國IMDB評分8.1分。

▲▼《難哄》今天開放超前點播大結局。（圖／翻攝自微博）

▲▼《難哄》今天開放超前點播大結局。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》唯美運鏡深獲讚賞，瞿友寧再獲好評。（圖／翻攝自微博）

▲▼《難哄》今天開放超前點播大結局。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》美國IMDB評分8.1分。（圖／翻攝自微博）

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