黑男告白混血妻！Lucy婚宴四套絕美婚紗照曝光　他戀愛：童話故事是真的

記者孟育民／台北報導

YouTuber黑男因開設《街頭邱比特》單元爆紅，他1日和交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁）舉辦婚禮，在親友的圍繞下收獲滿滿祝福。婚禮當天Lucy一連換下四套禮服，總價值超過百萬，如今美照曝光，讓黑男看著愛妻再度告白：「我覺得美的像童話故事裡面走出來的公主，原來童話故事是真的。」

▲ 黑男跟Lucy婚禮照片曝光。（圖／本人提供）

Lucy穿著LACE & DOLLY ATELIER的高級訂製婚紗，總價值逾280萬，搭配她白皙的皮膚，猶如童話世界裡的公主，讓許多網友看完紛紛大讚。黑男也被驚艷到，眼睛看得目不轉睛，心甘情願付錢，「我覺得美的像童話故事裡面走出來的公主，原來童話故事是真的，我自己長的很抱歉，從來沒想過居然能跟這麼漂亮的Lucy結婚，真的是三生有幸，希望跟Lucy是七世夫妻，今生是第一世。」

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▲Lucy穿著絕美婚紗，當天總共換了四套。（圖／本人提供）

黑男、Lucy完成大婚，整場婚禮成本超過500萬，而扣除贊助黑男就花了300多萬，但為了替老婆圓夢，一句怨言都沒有，籌備婚禮的一年兩人也從未吵架。黑男感性告白說：「親愛的盧蓁謝謝妳願意嫁給我，我會一輩子好好守護妳、呵護妳，妳讓我最感動的是，妳居然願意跟我爺爺一起去旅行，幫他擦滴在地上的尿，當下這刻我就決定娶妳。」真摯的告白讓Lucy當時聽完紅了眼眶，言詞間寵愛表露無遺！

▲兩人在眾人的見證下完成婚禮。（圖／本人提供）