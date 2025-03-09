曾智希婚禮「覺得自己不夠美」崩潰　伴娘林萱瑜早發現新娘不對勁

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜。夫妻倆於2月27日補辦婚禮，在萬豪酒店席開53桌，演藝圈許多好友都到場祝賀。而好友林萱瑜擔任伴娘，今（9）日出席《願望》粉絲見面會也分享了當天新娘的不安心情，讓她相當心疼。

▲曾智希，陳志強在2月底補辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）



林萱瑜今（9）日與《願望》主演群黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、張琴、羅巧倫、何依霈、華千涵、陳謙文、李睿紳、龍語申、林佑星一起到板橋舉辦粉絲見面會，會前接受媒體訪問，被問到上個月擔任好友曾智希伴娘的心得，她透露對方在婚禮結束後大哭了一場。

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▲勇兔、王宇婕、林萱瑜、黃郁涵、Rara擔任曾智希的伴娘。（圖／記者周宸亘攝）

對此，林萱瑜近一步解釋，曾智希因為籌辦婚禮壓力很大，婚禮前一天因為結膜炎去掛急診，就為了配合陳志強對婚禮的幻想，她坦言好友「從頭到尾懷疑自己不漂亮，為了這件事情崩潰、焦慮很久」，她也發現心囊當天表情怪怪的，一問之下才知道曾智希一直覺得「自己不夠美」，讓她趕緊安慰對方「很漂亮」。

▲曾智希婚禮當天相當焦慮。（圖／記者周宸亘攝）

此外，林萱瑜也被問到參加完曾智希婚禮，是否會想要辦一個同樣盛大的婚禮，她笑說不想辦更大的，但未來會為了媽媽辦婚禮，直呼「要完成大人心願」，但因為老公Junior（韓宜邦）個性相當無厘頭，讓她擔心丈夫會「亂出招」，小倆口預計在今年底或明年初舉辦婚禮。





▲林萱瑜大方分享婚禮計畫。（圖／翻攝自Instagram／kininii）