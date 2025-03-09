ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾智希婚禮「覺得自己不夠美」崩潰　伴娘林萱瑜早發現新娘不對勁

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜。夫妻倆於2月27日補辦婚禮，在萬豪酒店席開53桌，演藝圈許多好友都到場祝賀。而好友林萱瑜擔任伴娘，今（9）日出席《願望》粉絲見面會也分享了當天新娘的不安心情，讓她相當心疼。

▲▼曾智希，陳志強。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾智希，陳志強在2月底補辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

林萱瑜今（9）日與《願望》主演群黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、張琴、羅巧倫、何依霈、華千涵、陳謙文、李睿紳、龍語申、林佑星一起到板橋舉辦粉絲見面會，會前接受媒體訪問，被問到上個月擔任好友曾智希伴娘的心得，她透露對方在婚禮結束後大哭了一場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼伴娘勇兔、王宇婕、林萱瑜、黃郁涵-好友、Rara-好友。（圖／記者周宸亘攝）

▲勇兔、王宇婕、林萱瑜、黃郁涵、Rara擔任曾智希的伴娘。（圖／記者周宸亘攝）

對此，林萱瑜近一步解釋，曾智希因為籌辦婚禮壓力很大，婚禮前一天因為結膜炎去掛急診，就為了配合陳志強對婚禮的幻想，她坦言好友「從頭到尾懷疑自己不漂亮，為了這件事情崩潰、焦慮很久」，她也發現心囊當天表情怪怪的，一問之下才知道曾智希一直覺得「自己不夠美」，讓她趕緊安慰對方「很漂亮」。

▲▼曾智希，陳志強。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾智希婚禮當天相當焦慮。（圖／記者周宸亘攝）

此外，林萱瑜也被問到參加完曾智希婚禮，是否會想要辦一個同樣盛大的婚禮，她笑說不想辦更大的，但未來會為了媽媽辦婚禮，直呼「要完成大人心願」，但因為老公Junior（韓宜邦）個性相當無厘頭，讓她擔心丈夫會「亂出招」，小倆口預計在今年底或明年初舉辦婚禮。

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜大方分享婚禮計畫。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

推薦閱讀

網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒合作

網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒合作

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

知名作家怒斥孟耿如「選擇與惡同行」！見有人護航傻眼：假仁義

知名作家怒斥孟耿如「選擇與惡同行」！見有人護航傻眼：假仁義

知名韓星來台吃涮涮鍋　「店員突唱肯掐拿叮叮叮」當場傻眼了

知名韓星來台吃涮涮鍋　「店員突唱肯掐拿叮叮叮」當場傻眼了

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

日美女主播「露肩挺巨胸」報天氣！正面入鏡辣翻網：壓倒性的美胸

日美女主播「露肩挺巨胸」報天氣！正面入鏡辣翻網：壓倒性的美胸

YTR福爾思庭「隆乳罩杯→D」　忍痛變美：像被卡車輾過

YTR福爾思庭「隆乳罩杯→D」　忍痛變美：像被卡車輾過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

網紅高喊「台灣是中國的」該回歸　品牌切割：拒合作

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功　穩交4年修正果　

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！　罕見1動作高調宣示主權

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看　這5星座是重災區

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！逼交作業微博嗨：班主任點名了　

知名作家怒斥孟耿如「選擇與惡同行」！見有人護航傻眼：假仁義

知名韓星來台吃涮涮鍋　「店員突唱肯掐拿叮叮叮」當場傻眼了

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾智希, 陳志強, 林萱瑜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營
  2. 賈永婕激動落淚！公開喜訊「女兒錄取美國名校碩士」　高EQ回應酸民
  3. 孟耿如自曝「黃子佼出事第一反應」　三度道歉：只想到以家人身份發聲
  4. 快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出
  5. 「永遠的玉女」方季惟要58歲了！　「驚人逆齡照」曝光竟美成這樣
  6. 前反骨瑋哥爆「某團長比蕉蕉更誇張」！　驚人內幕：對孩子做了很多事
  7. 隋棠演塔羅牌老師「為戲改掉1生活習慣」　開拍前下苦功練洗牌！
  8. 解密《與惡2》為何沒有林予晞！　「主角群全換人演」真正原因曝光
  9. 胡宇威曾陷事業低潮「窮到25元果腹」！　罕公開出道辛酸...媽一通電話崩潰
  10. 97歲阿嬤坐輪椅「追星日本大咖男星」　他直接跪坐對話...暖心畫面曝光

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366