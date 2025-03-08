台大畢業當偶像丟臉嗎？泰星「高學歷才是主流」　星探直接衝名校找人

記者蕭采薇／台北報導

台灣偶像女團Primulav成員佳那（Kana-Kana 佳那）在Threads貼出畢業照和偶像照，表示當親戚詢問「妳台大法律畢業後要做什麼？考律師？還是去當總統呀？」時，她回答：「我當偶像。」意外掀起「台大畢業當偶像丟臉嗎？」的討論。不過說起高材生當藝人，泰國反而行之有年，現今當紅的演員中中，不少都是名校出身。

▲泰星Mew最高學歷是朱拉隆功大學的工程學系博士。（圖／翻攝自IG、ETtoday製圖）

泰國兩大知名學府，朱拉隆功大學和法政大學，就出過不少當紅藝人。曾以BL劇《與愛同居》從從泰國紅到海外，同時兼具歌手身份的Mew，原本就讀泰國農業大學工程學系，之後又考取朱拉隆功大學的工程學系碩士班、博士班，可說是高學歷藝人代表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰星Win，畢業於法政大學經濟系。（圖／翻攝自IG、ETtoday製圖）

以BL劇《只因我們天生一對》爆紅的Win，更帶著泰娛紅遍亞洲，與和Bright的CP被形容「顏值天花板」。國中就曾到台灣參加短暫遊學，也會講中文的他，就是畢業於法政大學經濟系。而Win即使在校期間因戲爆紅，仍繼續修完學業。

▲泰星Mix，是朱拉隆功大學獸醫系高材生。（圖／記者黃克翔攝、ETtoday製圖）

不久前才來台灣的Mix，2021年因BL劇《千星傳說》打開知名度。儘管16歲就入行拍廣告，卻沒耽誤到學業，後來更考上朱拉隆功大學獸醫系。而就算身為藝人工作忙碌，Mix依然在學業上孜孜不倦，還曾邊讀書邊開直播，讓大眾看到他身為學生的一面。

▲泰星Jimmy除了演員外，也是皮膚科醫生。（圖／記者黃克翔攝、ETtoday製圖）

憑藉BL劇《反之亦愛》獲得高人氣的Jimmy，是法政大學醫學院的碩士，除了演員外，也是皮膚科醫生。先前來台被問到，是否曾有粉絲故意裝病去掛號，他表示醫院有護理師把關，會過濾「假病患」，但也撩粉表示：「我們不用在這邊見，在外面見面吧！」

而對於泰星高學歷比例極高的原因，在於一般認為，由於泰國人認為「聰明的人更能參透劇本」，所以不少星探會到名校附近挖掘新人。另一方面，泰國演員的主流審美，更偏向混血和華裔後代，而這些家庭有滿大機率是富裕家庭，像是許多泰國的華僑，都是在當地事業成功的商人，因此兒女也容易進入名校就讀。