林襄欣賞河智媛蜜大腿　自爆張立東約她東京看球

記者葉文正／台北報導

中職味全龍啦啦隊「小龍女」女孩林襄、師妹李芷霖（霖霖）和禾羽（舊名雅涵）今天不畏風寒到淡水擔任電器賣場一日店長，並與大批粉絲互動。近日樂天球團組成「韓籍三本柱」，林襄直言最欣賞河智媛，稱讚對方跳舞很好看。

▲林襄(右)今天出席活動。（圖／讀者提供）



而中華職棒如今積極招攬韓籍外援，樂天剛簽的河智媛、禹洙漢、廉世彬昨日首度公開合體，就聚集大量人潮一睹女神風采，對於「韓流」現象，林襄則表示：「很歡迎，我有被河智媛煞到，她有一雙蜜大腿，「很性感，我有看到她的IG有超級辣的圖片，而且她的舞感很好，昨天看到她跳舞是真的好好看，很漂亮」。她也說不怕自己地位受影響，覺得今天還有很多粉絲千里迢迢來看她，認自己人氣持續不墜。

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▲芷霖(左起)與林襄跟禾予一起跳舞。（圖／讀者提供）



禾羽新球季加盟富邦天使，有望在球場看到她與李珠垠同台應援，禾羽說很期待跟對方見面，打算買美食迎接，「因為她說她喜歡吃三明治，我打算去買那個洪瑞珍給她吃」。而禾羽因剛加入新球團，最近勤於練舞記動作，「已經練了好多支舞了，我腦袋快要爆炸，也很久沒有動起來了」。

三人今天也分享了情人節當天計畫，林襄透露張立東約她去東京看球，但礙於有公事而回絕；禾羽也有工作在身，要下南部。而芷霖當天沒有安排，笑說「不知道找誰過」哀怨仍單身。