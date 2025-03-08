13兄妹大家庭！南寶拉喜曝新成員「前年9月領養」　5月將嫁企業家

記者張筱涵／綜合報導

韓星南寶拉（남보라）近日登上YouTube頻道《Green Talk》，分享自己作為13兄妹長女的成長故事，以及她領養救援犬的經歷，展現長年投身公益的溫暖形象。此外，她也將在5月與企業家男友完婚，引發外界關注。

▲南寶拉領養了救助犬。（圖／翻攝自YouTube／그린톡 Green Talk）



南寶拉因家中共有8名兄弟、5名姐妹，從小便習慣將資源讓給弟弟妹妹，她回憶：「小時候家裡的味噌湯豆腐都算是難得的食材，因為要讓給弟妹，我乾脆就不吃了。」她坦言，這種習慣已經根深蒂固，長大後便將這份「讓步的 DNA」轉化為公益行動，「現在弟妹們都長大了，不再需要我的照顧，但這種習慣依然影響著我的生活，也成為我從事公益的動力。」

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除了熱衷公益，南寶拉也熱心於動物保護，過去曾在新聞上看到犬隻繁殖場被揭發虐待動物的報導，當時有超過1000隻狗狗被救援，這讓她感觸良多，於是決定伸出援手：「2023年9月領養了 Murter，現在家裡的其他狗狗朋友們也都是來自同一個救援行動。」她感性表示，這些動物雖然曾經歷苦難，但現在終於有了一個溫暖的家。

除了投身公益，南寶拉也將迎來人生新階段，近期宣布即將在5月舉行婚禮，對象是一名與她同齡的企業家，婚訊曝光後，引發許多粉絲與網友的祝福。

南寶拉自2005年參與MBC綜藝節目《星期天星期天晚上-天使們的合唱》嶄露頭角，之後活躍於戲劇、綜藝領域，憑藉親和力深受觀眾喜愛。如今，她不僅持續推動公益，還將邁入人生新階段，未來的動向也備受關注。