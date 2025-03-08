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Energy大馬挑戰登272層樓梯　「Toro霸氣背牛奶」竟然險釀悲劇！

記者蔡琛儀／台北報導

天團Energy歷經22年，終於將在4月5日以五人合體之姿首登馬來西亞開唱，上個月他們也飛往馬來西亞舉行唯一簽票會，吸引超過6000名粉絲擠爆現場，他們更特地前往馬來西亞的知名景點如雙峰塔、茨廠街、鬼仔巷、黑風洞以及演唱會場館Axiata Arena 大跳16蹲。

▲▼Energy大馬快閃景點跳16蹲。（圖／相信音樂提供）

▲Energy大馬快閃景點跳16蹲。（圖／相信音樂提供）

許久未到馬來西亞的Energy走訪大馬五大景點，抵達印度教聖地「黑風洞」時，一行人需先登上272層彩虹階梯才能進入洞穴內的神廟祈福，他們也透過這次的階梯挑戰體能，由於當地信仰中，信徒會準備牛奶作為供品，並將其頂在頭上或肩上運送至神廟表示供奉及感謝，Toro也挑戰揹著團員牛奶爬上階梯，沒想到三五步就踉蹌不穩，Toro急解釋：「揹牛奶是個儀式，不是爬完全部！」

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最終五人的體力也通過考驗，臉不紅氣不喘地登頂進入神廟參觀，也一起祈求演唱會順利，並在額頭點上聖灰，象徵得到祝福，而當他們在洞穴內16蹲時，不只粉絲在一旁熱情助陣，路過的許多觀光客也都好奇佇足。

▲▼Energy大馬快閃景點跳16蹲。（圖／相信音樂提供）

▲▼Energy造訪黑風洞及下週演唱會場館。（圖／相信音樂提供）

▲▼Energy大馬快閃景點跳16蹲。（圖／相信音樂提供）

此外他們也和許多大馬創作者合作，除了訪問交流外，更學習馬來文、體驗大馬文化、吃特色美食等，其中與當地知名音樂創作網紅ThreeeP（3P）合作時，正在準備新專輯的Energy也趁此機會熱情向3P邀歌，稱讚他們每逢農曆新年創作的賀歲歌曲相當厲害且風靡大馬，期待在新專輯中能有特別的合作，再為Energy帶來新一波洗腦歌曲。

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