直擊／SJ藝聲來台「嗨到直接衝下台」　下秒悲劇...當眾崩潰：好煩

記者蔡琛儀／台北報導

南韓天團SUPER JUNIOR主唱藝聲11月剛發行第六張迷你專輯《It’s Complicated》，今、明兩天來台舉辦演唱會，他唱到〈Pink Magic〉時，興奮地跳下舞台，直接走入觀眾群裡和歌迷握手互動，沒想到跑了一圈回到台上，竟發現手上兩個手環都不見了，讓他有些懊惱，原本還說沒關係，後來還是脫口：「好煩喔！」還好最後找回了一個。

▲藝聲今晚來台開唱。（圖／讀者提供）

藝聲回到台上，氣喘吁吁的說，後排的歌迷都沒有打開手燈，讓他原本誤以為後面都沒有人，親自下台後才看清楚，對於粉絲們的應援，他也開心撂台語：「水啦！」更高興直呼：「剛剛手環不見的事，就算了吧！」還逗趣表示剛剛走的樓梯彷彿是通往天國的階梯。

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他開場帶來〈Small things〉、〈Between〉等歌曲後，用中文喊：「你們水啦，有想我嗎，我也很想大家？」並表示已經和歌迷隔了一年四個月才見面，「感覺第一次來看的人更多了。」也說自己非常想見到大家，也會盡力把這次演唱會當作禮物送給大家。

▲藝聲今心情相當不錯。（圖／讀者提供）

藝聲談到近況，表示最近有在開始認真做些自我管理了，「會努力去運動，也嚴格執行減肥菜單，自己一個人玩，我也很努力要跟狗狗們度過時間。」並分享最近家中愛犬身體狀況變差，「我有段時間很擔心他，但是我就想著比起花時間擔心，應該要更珍惜跟他相處的時間，想著想著發現，平常覺得理所當然的事情，其實應該是要更珍惜，覺得它是寶貴的，突然有這樣的想法，跟各位相處的這天也是，雖然原本就很珍貴，但對我來說更珍貴，謝謝你們。」