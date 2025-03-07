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台AV帝王曝「女優片場尖叫求救」鄰居急報警　破門而入...真相太驚嚇

記者蔡琛儀／專訪

昔日嘻哈團體「187INC」成員強尼，成功跨界台灣成人界，並執導多部成人片，儼然是「台版AV帝王」，強尼分享，曾經拍AV片拍到發生「烏龍報警」事件，原來一名新人女優因過度投入演出，當時住戶聽到連續不斷的尖叫聲，甚至夾雜著「不要」等台詞，叫聲過於逼真，急忙報警。

▲▼饒舌歌手強尼轉行投入AV產業。（圖／大象傳媒提供）

▲饒舌歌手強尼轉行投入AV產業。（圖／大象傳媒提供）

警方獲報後迅速趕抵現場，因當時劇組正在忙收音工作，多次敲門無人回應，最終警方破門而入，讓劇組成員大為震驚，女優更是一度嚇到說不出話來，才得知鄰近住戶誤以為發生家暴而報警，讓劇組人員又驚又尷尬，導演隨即向警方解釋，並播放拍攝片段佐證這是一場誤會，警方確認無異狀後，向劇組表達關切，並提醒未來拍攝激烈戲碼時應事先告知鄰近住戶，以免再度引發烏龍報案。

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▲饒舌歌手強尼專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲強尼有著天馬行空的想像力。（圖／記者林敬旻攝）

強尼有著天馬行空的企劃想法，回憶自己第一部參與的成人影視作品是《187到你家》，透過Call-in節目幫助一名男生與其室友發生關係，教室多人運動、神話穿越劇等，還有集結近70人參與的「AV版大逃殺」《淫娃逃走中》，「我們的企劃有點像大逃殺，女生需要躲藏，男生找到後就可以有所行動。場面一度有些失控，男生們的情緒也比較高漲。」強尼分享。

談到選角標準，強尼強調：「最重要的是對性的熱情與投入，這直接影響拍攝表現。」他認為，成人影片應該真實呈現各種身材的演員，而非營造單一審美標準，坦言也曾遇過很胖，但小弟弟只有3公分的男優，「豐滿的女生也很棒，這行業不應該製造身材焦慮。」不過拍攝前的健康檢查至關重要，「性病檢查是標準程序，業界普遍要求一到兩次，確保工作環境安全。」若有人隱瞞健康狀況，一定會被他封殺。

▲饒舌歌手強尼專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲強尼強調自己拍AV不想製造「容貌焦慮」。（圖／記者林敬旻攝）

已婚的他也遇過有女優試圖色誘他，透過邀約吃飯、喝酒甚至暗示開房間，但他始終堅守底線，「如果有一次，就會有第二次，那就會帶來不必要的麻煩。」他還當場告訴對方自己「硬不起來」，也藉此讓老婆放心。

強尼也坦言，成人產業目前面臨挑戰，過去他最高曾投入近百萬製作影片，雖然未必能回本，但視為創作上的里程碑，「做成人片跟做音樂很像，可能不會賺大錢，但對創作者而言，是藝術表達的一部分。」他透露，經歷兩三年的努力後，事業終於轉虧為盈，旗下還有三個品牌，包括搞笑類、多P類、女性視角為出發的作品，未來計畫將業務拓展至歐美市場，並在美國成立成人影視公司。

▲饒舌歌手強尼專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲強尼表示今年預計會回歸歌壇推出音樂作品。（圖／記者林敬旻攝）

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