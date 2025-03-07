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《難哄》遭批「女主人設崩」！觀眾看不下去：懷疑編劇沒讀懂小說

記者劉宛欣／綜合報導

青春愛情劇《難哄》由白敬亭與章若楠主演，由台灣導演瞿友寧負責編導，開播以來就持續成為話題度最高的陸劇，然而，繼先前因為女主角遭性騷擾的劇情過多，讓觀眾感到不適以外，最新劇情的進度，溫以凡（章若楠飾）再度選擇離開桑延（白敬亭飾），讓不少原著粉絲感到失望，合力將「難哄劇情爛」、「溫以凡再次離開桑延」推上微博熱搜。

▲章若楠飾演的溫以凡，再度離開男主角，引發觀眾討論。（圖／翻攝自微博）

▲章若楠飾演的溫以凡，再度離開男主角，引發觀眾討論。（圖／翻攝自微博）

一名網友在微博上發文，無奈寫下「我真的看不下去了」，先是提到劇版頻繁加性騷擾橋段，為了體現男主角的救贖，再來是加了一堆與主線無關的配角劇情，自己都忍下來，但看到最新一集溫以凡再次選擇離開桑延，讓他忍無可忍，「原著小說的確有救贖文學，但是女主並不是被動等待被救贖的角色，她從頭到尾都在自救」。

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▲章若楠飾演的溫以凡，再度離開男主角，引發觀眾討論。（圖／翻攝自微博）

▲白敬亭在劇中飾演男主角桑延。（圖／翻攝微博）

該網友指出，根據原著小說，男女主角確認彼此心意後，幾次激烈爭吵都是因為女方想起過往曾遭遇的不好的事情，依然選擇默默承受、不說出來，但是冷戰期間，溫以凡主動去找桑延想坦白所有的事情，以女主角的人物設定來看，根本不可能在知道自己當年離開，帶給桑延多大傷害後，再次選擇離開，質疑，「我真的懷疑電視劇的編劇壓根沒有看小說，甚至從來沒有讀懂過這個角色？」

▲章若楠飾演的溫以凡，再度離開男主角，引發觀眾討論。（圖／翻攝自微博）

▲網友怒批劇情改得看不下去。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛無奈留言「我已經棄劇了，改的莫名其妙」、「關鍵是她不知道她離開，才是對桑延最大的傷害嗎，還一直說為他好」、「還是前面沒在一起的時候比較好看，後面算爛尾了」、「原著逃犯是車興德，電視劇逃犯是女主」、「我也堅持不下去了」、「棄了棄了，最新兩集一言難盡」。

▲章若楠飾演的溫以凡，再度離開男主角，引發觀眾討論。（圖／翻攝自微博）

▲部分觀眾認為女主角在劇中被改得人設矛盾。（圖／翻攝自微博）

該篇文章在微博衝上熱搜，引起劇迷、小說迷熱烈討論，因此也有另一派跳出來緩頰，認為不論女主角有沒有選擇離開，仍然可以在她勇敢面對母親一家的劇情中，看到她的成長。

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難哄, 章若楠, 白敬亭

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