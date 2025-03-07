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華納音樂最資深是他們！　連蕭煌奇都叫師兄...當場嚇到腿軟

記者蔡琛儀／台北報導

華納音樂昨（6日）晚舉辦2025年春酒，華納眾星包括蕭煌奇、TRASH、温嵐、戴愛玲、李芷婷、FEniX、阿布絲、DENA、Juice Boy以及Karencici全到場，更現場抽大獎慰勞辛苦的公司同事，蕭煌奇甚至舞台上直接「開賭」與同事擲骰子比大小拿獎金；温嵐也親自掏腰包慰勞擔任主持人的同事。

▲▼華納音樂2025春酒。（圖／華納提供）

▲華納音樂春酒，眾星齊聚一堂。（圖／華納提供）

而昨晚晚宴主題為「賭場風雲」，有趣的是，現場藝人中在華納音樂裡最「資深」的竟是2019年加盟的TRASH，除了下半年甫加盟華納的温嵐，就連2024年回歸華納音樂的「金曲歌王」蕭煌奇，都開玩笑的稱TRASH一聲「師兄」，讓TRASH當場腿軟直呼不敢當；TRASH也透露彼此已經一個月沒見，頤原笑說：「幸好春酒讓大家重聚了，在華納這麼久，看到同事還是這麼有活力感覺到對今年依舊很有信心！很感謝公司的栽培。」主唱阿夜則透露是抱著放鬆的心情前來。

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為了慰勞員工，眾星們也分別貢獻大紅包，並且現場為大家抽獎！其中蕭煌奇更與大家玩起擲骰子比大小的遊戲，現場再掏腰包貢獻獎金！而温嵐則特別慰勞擔任春酒主持人的公司同事，當場送上大紅包，並說：「我也當過活動主持人，知道主持人通常都要很辛苦顧整場活動也不能吃飯，想用這個紅包表達我的感謝。」戴愛玲則特地從家鄉屏東帶來部落正宗小米酒。

▲▼華納音樂2025春酒。（圖／華納提供）

▲華納音樂春酒，眾星齊聚一堂。（圖／華納提供）

2025年華納音樂眾星們也將逐一展開各自計畫，TRASH將率先在下週飛往美國德州SXSW演出，回到台北後，他們也將投入高雄巨蛋的魔鬼排練；去年回歸華納的蕭煌奇，透露今年將推出新專輯；温嵐正積極籌備專輯，剛發行單曲〈半信半疑〉的李芷婷也透露下半年將會有整張專輯的計畫。

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