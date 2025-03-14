小孟老師／3月14日星座運勢　處女結異國緣「穿淡粉色增好運」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：盡力做到最好
感情：桃花多朵朵開
財運：投資穩健成長
幸運色：紫晶色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：友善對待同事
感情：精心設計禮物
財運：工作獎金提高
幸運色：橡木色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：化解嚴重衝突
感情：主動負擔家事
財運：花小錢大享樂
幸運色：藍綠色
貴人：魔羯
小人：金牛
【土象星座】
工作：貴人出面幫忙
感情：夫妻恩愛幸福
財運：業務獎金兌現
幸運色：抹茶色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：職場效益提升
感情：肯大方好相處
財運：理性控管支出
幸運色：海藍色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：懂得利用資源
感情：認識外國友人
財運：適合高額交易
幸運色：淡粉色
貴人：處女
小人：牡羊
【水象星座】
工作：學習效力提高
感情：展現獨特魅力
財運：開始大幅賺錢
幸運色：白銀色
貴人：金牛
小人：射手
工作：不急躁有進展
感情：才華吸引桃花
財運：財務規劃得宜
幸運色：奶茶色
貴人：射手
小人：雙子
工作：信念帶動效益
感情：心靈情緒平靜
財運：政府為你加薪
幸運色：藕紫色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：做好市場調查
感情：舊情人回頭草
財運：交給專業規劃
幸運色：深綠色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：多閱讀有收穫
感情：分享未來計畫
財運：偏財進帳開心
幸運色：橙黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：正確合理判斷
感情：異性緣超級好
財運：積極工作賺錢
幸運色：正紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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