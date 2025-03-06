KIMIKO槓盜版集團又被摀嘴「低調點」！　陷入恐懼：想讓我消失

記者劉宛欣／綜合報導

KIMIKO（林睿君）自創運動品牌，卻遭到盜用，日前她曬出提告盜版集團的起訴書，並曝光這4年苦戰的心路歷程，「我將撕碎沈默，讓真相現形」。6日她再度發文，指出自己被威脅「低調點」，讓她嚴肅表示「這種問候不是善意，而是警告，甚至是一種心理戰術」。

▲KIMIKO去年就曾收到死亡威脅。（圖／翻攝自KIMIKO臉書）

KIMIKO 6日透過臉書發文，透露昨天又再次收到「問候」，直言「這並非普通的關心，而是一封隱藏在網路背後的威脅信，明確要求我『低調點』這種『問候』不是善意而是警告，甚至是一種心理戰術。」這名匿名警告她的人，得意宣稱因為臉書的匿名性，警方無法追蹤，他們的目標是逼KIMIKO關閉所有公開帳號，徹底消失在網路世界。

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▲KIMIKO發文。（圖／翻攝自KIMIKO臉書）

KIMIKO無奈提出疑問「這種肆無忌憚的態度，讓人不禁懷疑：我們是否真的無法透過法律與技術手段，來制止這種行為？」她坦言內心充滿恐懼，感覺對方無所不在，隨時可能竄出無情攻擊她，讓她每次打開社群，都感到不安，感嘆科技進步帶來便利，卻也為不法分子提供了新工具，且難以有效應對。她希望透過自己的經歷，呼籲大眾重視這類的新型威脅。

最後，KIMIKO明確表示，「我不會退縮，也不會讓這些隱藏在網路陰影中的威脅者得逞。我絕不會讓這種人繼續威脅我的人身安全」，未來也會持續發聲，接露不法行為，積極保護自身安全。