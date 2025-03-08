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當演唱會登上大銀幕！偶像、歌手接力搶攻電影院　見證影廳各種新趨勢

文／人物誌

近年來，海外明星接二連三來台獻唱，尤其韓團偶像的頻繁來訪，讓粉絲無一不感到幸福洋溢，然而，提到「搶票」這回事，由於粉絲基數龐大、眾多黃牛加入，在開賣當下便秒殺已是家常便飯；加上太貴、太遠，礙於經濟考量只能忍痛放棄，只能待在家中滑著YouTube上的直拍，絕對是粉絲們的共同噩夢。

隨著「演唱會電影」的興起，讓粉絲不必飛到國外，或委屈自己購買高價黃牛票，也能透過大銀幕參與演唱會，儼然是近年興起的追星新方法。但，演唱會電影有何魔力，讓人甘願購票看「已發生過」的演出？這股熱潮，為何越來越強，甚至讓戲院開出「應援場」來照顧粉絲？

▲《泰勒絲：時代巡迴演唱會》演唱會紀錄片。（圖／劇照）

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相對便宜的票價，也能感受演唱會的魅力

「演唱會電影」並不是新型態的紀錄片類型，但過往較常放在DVD或串流平台予粉絲回味，直到近年，戲院才將此類電影包裝成「商業大片」做宣傳，也常能夠獲得票房上的成功，畢竟粉絲們永遠不會錯過看到偶像的機會；再加上海外歌手的演唱會門票動輒五、六千元，影廳相對便宜的票價，讓學生族也能一同感受演唱會的魅力。

而那些已看過演唱會的觀眾，影廳的杜比環繞、IMAX音效、4K畫質、允許應援的特殊場、限量周邊，讓粉絲甘願掏錢二刷、三刷，像是2024年IU《The Golden Hour》韓國票房突破20億韓元、2023年《泰勒絲：時代巡迴演唱會》全球票房突破2億美元，數字證明了演唱會電影必然是娛樂產業未來的一大金礦。

▲YOASOBI首次東京巨蛋單獨演唱會最終場登上大銀幕。（圖／劇照）

SEVENTEEN、IVE、YOASOBI，日韓偶像接力登上大銀幕

近期上映《IU CONCERT：THE WINNING IU CONCERT：THE WINNING》，記錄了 IU（李知恩）第一百場演唱會的奇蹟時刻；又或是《劇場版YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 "超現實"》，收錄YOASOBI〈夜にかける〉、〈アイドル（Idol）〉等25首人氣歌曲，並記錄了出道以來的艱辛，演唱會電影不僅只是演唱會，更讓粉絲看見演唱會看不到的幕後祕辛。

今年，威秀影城獨家上映TXT演唱會電影《HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》，並首度結合VR技術，即便票價高達900元，仍使影廳仍舊高朋滿座。除上述之外，KPOP包含IVE、aespa、(G)I-DLE、SEVENTEEN，以及JPOP的嵐（ARASHI）、Perfume、ONE OK ROCK等歌手，這兩年上映的日韓演唱會電影可說是不勝枚舉。

▲IVE首部專屬電影《IVE The 1st World Tour in Cinema》。（圖／劇照）

電影院連線海外體育場，見證電影院的不同可能

綜觀台灣影史，演唱會電影以2019年《五月天人生無限公司 3D》國內票房達到5300萬，為演唱會電影之冠；而近年因市場需求，上映的演唱會電影又以日韓藝人為主，將電影院化為東京巨蛋、蠶室體育館，甚至直接即時連線演唱會、體育節目也絕非不可能，見證了電影院更多不同的可能性。

相信隨著演唱會電影的興起，未來更能讓客群突破粉絲圈，從粉絲限定轉為普羅大眾能偶有嘗試的消遣娛樂，演唱會電影將不只是演唱會或電影，而成為全民的大型視聽盛宴。

延伸閱讀

【香功堂主】後疫情時代，看全球電影市場的困境與希望

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 演唱會, 韓星, 電影, 歌手, 影廳, 日本明星, 追星, 應援, 演唱會電影

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